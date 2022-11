Vrees voor einde carrière Ihattaren: ‘Misschien zien we hem terug in de Serie B’

Dinsdag, 1 november 2022 om 08:15 • Wessel Antes

Ronald Waterreus denkt niet dat Mohamed Ihattaren zijn carrière nog een nieuw leven in kan blazen, zo zegt de analist maandagavond bij Rondo. De voormalig doelman van onder meer PSV en AZ denkt zelfs dat het einde oefening is voor de twintigjarige linkspoot. Maandagavond maakte Ajax bekend dat de club heeft besloten om de optie tot koop op de Utrechter niet te lichten, waardoor Ihattaren in januari zal terugkeren naar Juventus.

Waterreus komt na het besluit van de Amsterdammers met een bikkelharde conclusie. “Hij is bij PSV, Sampdoria en Ajax niet geslaagd. Het is triest en ik hoop nog altijd dat het goedkomt, maar dat is hopen tegen beter weten in. Het is elke keer hetzelfde probleem. Ik vrees dat het einde oefening is. Misschien zien we hem nog een keer een paar weken bij een Serie B-club.” Ihattaren kwam tijdens zijn dienstverband in Amsterdam slechts vier minuten in actie in de hoofdmacht, tijdens de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1). Voor Sampdoria speelde hij geen enkele minuut.

Waterreus heeft nog altijd contacten bij zijn oude club PSV. De Eindhovenaren hebben er volgens de ex-sluitpost alles aan gedaan om Ihattaren te helpen. “Ik weet dat bij PSV iedereen ook zijn uiterste best heeft gedaan om er iets van te maken. Het lijkt gewoon niet te helpen. Hij spreekt dan wel mooie woorden over Vanenburg, maar het lijken dan uiteindelijk allemaal holle frasen.” Gerald Vanenburg probeerde Ihattaren afgelopen zomer klaar te stomen voor een definitieve terugkeer in het profvoetbal, maar dat mocht tot op heden niet baten.

Hoewel Waterreus verwacht dat Ihattaren zijn carrière nagenoeg over is, wil oud-bondscoach Dick Advocaat zich minder hard uitspreken over de jongeling. “Nee, dat geloof ik niet. Ik heb hem echt geweldige wedstrijden bij PSV zien spelen. Misschien kan het toch een keer omslaan. Dat hoop ik voor hem. Als je zó’n talent bent, dan is het doodzonde.”

In Italië schrijft het Turijnse Tuttosport dinsdag dat de toekomst van Ihattaren niet bij Juve ligt. “Er lijkt geen einde te komen aan de moeilijke periode van Mo Ihattaren en nu komt er weer een hoofdstuk bij. Het is waarschijnlijk dat het een korte stop is om naar een nieuwe bestemming te vertrekken.” Bij Juventus heeft Ihattaren nog een contract tot medio 2025. De club betaalde in augustus 2021 1,9 miljoen euro aan PSV om Ihattaren over te nemen.