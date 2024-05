VZ Team van de Week: Feyenoord hofleverancier na afscheidswedstrijd Arne Slot

Speelronde 34 zit erop, en daarmee het reguliere Eredivisie-seizoen. Kampioen PSV sloot het seizoen in stijl af tegen RKC (3-1), terwijl Feyenoord geen kind had aan stadgenoot Excelsior bij het afscheid van Arne Slot (4-0). FC Twente bereikte de voorronde van de Champions League door te winnen van PEC Zwolle (1-2), AZ speelde gelijk tegen FC Utrecht (3-3) en Vitesse en Ajax hielden elkaar in evenwicht in Arnhem (2-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Almere City FC was nog maar net hersteld van de hattrick van Steven Bergwijn van vorige week, maar op zondag kregen de Flevolanders de volgende speler voor de kiezen die het op zijn heupen had. NEC-huurling Tjaronn Chery is sinds zijn overstap naar de Nijmegenaren in de winterstop een absolute smaakmaker in de brigade van Rogier Meijer en bewees dat eens te meer. De 35-jarige middenvelder had twee puntgave assists in huis en verzorgde in de tweede helft zelf een fraai slotakkoord. Vanaf randje zestien krulde hij de bal schitterend in de bovenhoek. NEC wist mede door de uitblinkende Chery een 1-0 achterstand om te draaien naar een 1-4 overwinning.

Een slotakkoord was het ook in de Kuip, waar Slot voor het laatst aan het roer stond. Dat uitgerekend centrumverdediger Gernot Trauner na 48 minuten voor de openingstreffer tegen stadgenoot Excelsior zorgde, maakte de cirkel helemaal compleet. De Oostenrijker staat al sinds de zomer van 2021 onder contract bij Feyenoord, maar wist nog niet eerder te scoren voor. Aan de bal was de de ervaren rot vrijwel foutloos (hij registreerde een passprecisie van 94%) en ook verdedigend stond hij zijn mannetje, daar de 32-jarige Oostenrijker alle luchtduels won die hij aanging (3 van de 3).

Zo’n honderd kilometer verderop leek ook iemand bezig te zijn aan zijn afscheidstournee. In het Philips Stadion liet Joey Veerman maar weer eens zien waarom Ronald Koeman hem er graag bij heeft aankomende zomer en waarom de clubs in de rij zullen staan. De 25-jarige Volendammer creëerde maar liefst negen kansen, waarvan twee grote. Uit één van deze gecreëerde kansen was het raak. Luuk de Jong kopte na 44 minuten spelen een loepzuivere bal achter Etiënne Vaessen en zorgde zo voor de 1-1 ruststand.

Het volledige VZ Team van de Week:

Nick Olij (Sparta Rotterdam); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Gernot Trauner (Feyenoord), Dávid Hancko (Feyenoord), Djevencio van der Kust (Sparta Rotterdam); Joey Veerman (PSV), Jakob Breum (Go Ahead Eagles); Tjaronn Chery (NEC), Othmane Boussaid (FC Utrecht); Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar), Luuk de Jong (PSV).