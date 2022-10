Zorgen om Depay richting WK nemen toe: aanvaller moet rentree wéér uitstellen

Xavi kan voorlopig nog steeds geen beroep doen op Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona is nog steeds herstellende van een hamstringblessure. Xavi liet zich vorige week nog positief uit over het herstel van Depay en sprak de hoop uit snel weer over hem te kunnen beschikken. Het Champions League-duel met Viktoria Plzen komt echter nog te vroeg voor de Oranje-international, waardoor de zorgen bij bondscoach Louis van Gaal richting het WK toenemen.

Het WK vangt over een kleine drie weken aan. Het Nederlands elftal speelt zijn eerste groepsduel in Qatar op vrijdag 21 november tegen Senegal. Depay raakte vorige maand, net als Frenkie de Jong, tijdens een uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen in het kader van de Nations League geblesseerd. Xavi hoopte vorige week op een rentree van Depay tegen Viktoria Plzen (dinsdag) of Almería, dat aanstaande zaterdag op bezoek komt in het Spotify Camp Nou. De aanvaller is echter net als Robert Lewandowski niet afgereisd met de selectie richting Tsjechië.

Depay behoort wel tot de 39-koppige voorselectie van Van Gaal. De keuzeheer van Oranje moet op 11 november zijn definitieve lijst van 26 spelers voor het WK in Qatar bekendmaken. Van Gaal gaf in september nog aan een plekje vrij te houden voor Depay én De Jong, die inmiddels weer fit is en een basisplaats veroverd heeft bij Barcelona.

"Toen Frenkie en Memphis vertrokken, heb ik ze wel een hart onder de riem gestoken", zei Van Gaal destijds. "Ik houd zo lang mogelijk een plek voor ze vrij, maar ze moeten wel fit zijn.” Van Gaal is van mening dat Depay en De Jong een plek in de WK-selectie hebben verdiend. "Zij hebben zoveel betekend voor dit Nederlands elftal. Memphis heeft doelpunten gemaakt en assists gegeven. Frenkie de Jong is ook zo belangrijk geweest. Door hem kunnen we onder de druk van de tegenstander uit voetballen. Frenkie is een bepalende factor."