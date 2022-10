Transferstunt in de maak? Beckham vertrouwt op komst van Messi

Maandag, 31 oktober 2022 om 10:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:30

David Beckham gaat alles in het werk stellen om Lionel Messi komende zomer in te lijven. De eigenaar van Inter Miami heeft er volgens The Athletic het volste vertrouwen in dat hij de Argentijnse sterspeler van Paris Saint-Germain naar de MLS kan halen. Ook Barcelona aast nog steeds op een rentree van Messi in het shirt van de Catalanen.

Messi beschikt over een aflopend contract bij PSG. De Parijzenaren willen graag verlengen, terwijl ook Barça de hoop op een terugkeer in het Spotify Camp Nou nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. Inter Miami maakt momenteel echter serieus werk van een enorme transferstunt. Het vertrouwen bij Beckham groeit met de dag dat Messi voor een avontuur in de Verenigde Staten zal kiezen.

Jorge en José Mas, twee broers die samen met Beckham eigenaar zijn van Inter Miami, zijn al twee jaar in gesprek met vader Jorge Messi. Volgens The Athletic heeft de Argentijns international hier een goed gevoel aan overgehouden en wil Beckham de onderhandelingen na het WK in Qatar al afronden. Fabrizio Romano gaf begin oktober ook een update over de toekomst van Messi. De 35-jarige aanvaller gaat volgens de transfermarktexpert inderdaad pas een besluit over zijn toekomst nemen in 2023, na het WK in Qatar dat over een kleine drie weken begint. De Argentijn wil zich volledig richten op het mondiale eindtoernooi, dat waarschijnlijk de laatste van zijn carrière is.

Na een moeizaam eerste seizoen in Parijs, verkeert Messi momenteel in bloedvorm. Zaterdagavond had hij met een raak afstandsschot en een fenomenale assist een belangrijk aandeel in twee doelpunten tijdens een 4-3 zege op Troyes AC. Dit seizoen staat hij na zeventien officiële duels al op twaalf goals en dertien assists.