Pasveer spreekt zich uit: ‘Ze snappen niet hoe erg voetballers daarmee zitten’

Donderdag, 27 oktober 2022 om 16:43 • Guy Habets

Remko Pasveer baalt van de wijze waarop er in praatprogramma's over voetballers wordt gesproken. De doelman van Ajax stelt in gesprek met ELF Voetbal dat persoonlijke aanvallen in dat soort talkshows aan de orde van de dag zijn en dat dat hard aan kan komen bij spelers. Zelf probeert Pasveer zich er zo veel mogelijk van af te sluiten.

Dat doet de 38-jarige keeper bijvoorbeeld door niet op social media te kijken. "Op internet kun je tegenwoordig alles neerzetten, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig", zegt Pasveer tegen ELF Voetbal. "De negatieve reacties doen me ook niks. Wat ik wel erg vind, is wanneer je persoonlijk wordt aangepakt in praatprogramma's. Kritiek is niet erg, maar het moet geen hetze worden. Mensen beseffen niet hoe erg voetballers daarmee kunnen zitten."

De kritiek op Ajax, en dus ook op de doelman, is dit seizoen alleen maar toegenomen. Vorig jaar was dat heel anders, toen Lisandro Martínez nog in de Johan Cruijff ArenA actief was. Pasveer prijst hem en ploeggenoot Edson Álvarez. "Dat zijn jongens die vechten voor hun brood. Ik haal geen inspiratie uit hen als individu, maar wel uit de samenwerking met ze. Je gaat mee in hun mentaliteit en daar krijg ik energie van. Vorig jaar dacht ik regelmatig: er gaat ons niets gebeuren, laat ze maar komen. Wanneer je dat gevoel hebt, geeft dat heel veel kracht."

Waar de Amsterdammers vorig jaar met achttien punten uit zes duels door de groepsfase van de Champions League heen dartelden, gaat het dit seizoen heel anders. Na vijf wedstrijden, waarin Pasveer vijftien tegendoelpunten moest slikken, weet Ajax al dat het in ieder geval niet zal overwinteren in het miljardenbal. Volgende week moet er met Rangers gestreden worden om een Europa League-ticket. In de competitie zijn Pasveer en zijn ploeggenoten wel koploper, maar wisten ze in elf duels ook pas vier keer de nul te houden.