Ajax wil zo snel mogelijk nieuwe rechtsbuiten presenteren; exit Ocampos ‘reëel’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 19:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:03

Ajax heeft scouts op pad gestuurd om 'heel snel' een nieuwe rechtsbuiten te vinden, weet Mike Verweij. Het zou volgens de Ajax-watcher alles te maken kunnen hebben met het gerucht van de 'spoedexit' van Lucas Ocampos, dat vandaag opdook in de media. Jorge Sampaoli, de nieuwe trainer van Sevilla, zou de huurling per direct terug naar Andalusië willen halen. Verweij acht het reëel dat Ajax daaraan mee wil werken. Bovendien heeft de journalist meer nieuws over de bezigheden van de Amsterdamse scouting.

Sampaoli zou een lijstje hebben ingeleverd bij de directie van Sevilla, waarop drie namen prijken die de keuzeheer zo snel mogelijk aan zijn selectie wil toevoegen. Ocampos zou een van die namen zijn. Opmerkelijk, gezien het feit dat Ajax de vleugelspits op Deadline Day nog binnenhaalde als vervanger van Antony. "Dan kom je er goed vanaf, als je nog twee miljoen terugkrijgt van die vier miljoen", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Daarmee doelt hij op de huursom die de Amsterdammers voor Ocampos moeten betalen.

Of een spoedretour van de Argentijn al concreet is, weet Verweij niet. "Maar die link is natuurlijk wel heel duidelijk, dus dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat Ajax wel wil meewerken. De scouts van Ajax – leuke kop voor de podcast – zijn in ieder geval al op pad om een paar spelers te gaan zoeken. Er wordt nu wel echt druk op gezet om heel snel een goede rechtsbuiten te halen." Namen weet Verweij daarbij nog niet te noemen.

Wel weet de journalist dat Ajax niet alleen op zoek is naar een vleugelspits. "Er wordt toch ook niet uitgesloten dat er nog een keeper wordt gehaald." Presentator Pim Sedee hint 'dat er nog wel iemand bij Benfica beschikbaar is', refererend aan de transfer van Odysseas Vlachodimos, waar de raad van commissarissen bij Ajax in augustus op de valreep een streep doorheen haalde. "Die wilden ze niet, want ze hadden Pasveer. Dat is toch wel opmerkelijk", zegt Sedee.

"Ik moet zeggen, hij zag er tegen Napoli een aantal keer heel belabberd uit", beaamt Verweij. "Maar over het algemeen heeft die jongen het natuurlijk uitstekend gedaan. Het kon natuurlijk een hele slechte dag zijn. Ik vind het heel vroeg om hem volledig af te schrijven. Maar dat er gekeken wordt naar een extra keeper is met een 38-jarige en een veertigjarige keeper (Pasveer en Maarten Stekelenburg, red.) natuurlijk wel logisch."