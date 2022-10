Vermoedelijke opstelling Napoli: Spalletti kiest voor wijzigingen in voorhoede

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 11:21 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:12

Het Napoli van Luciano Spalletti is met een goed gevoel richting Amsterdam afgereisd. Zijn ploeg staat zowel in de Serie A als in zijn Champions League-groep bovenaan. Toch zal Spalletti zijn ploeg op twee of drie plekken wijzigen, zo meldde hij maandag op de persconferentie. Namen en rugnummers noemde hij echter nog niet, maar de Napolitanen zullen in de voorste linie flink gewijzigd aantreden, zo denkt Corriere dello Sport.

Van de Nigeriaanse sterspeler Victor Osimhen heeft Ajax in ieder geval geen last. Eerder bleek al dat de 23-jarige spits, vorig seizoen goed voor achttien treffers in 32 wedstrijden, niet op tijd is hersteld van zijn hamstringblessure. De grote vraag is wie zijn plek inneemt. “Het kan zijn dat er twee of drie andere spelers spelen”, zo zei Spalletti op de persconferentie, maar namen gaf hij niet. “Dat houden we intern.”

Volgens Corriere dello Sport zal Spalletti vooral voorin wijzigingen doorvoeren. Ten opzichte van de competitiezege op Torino (3-1) van afgelopen zaterdag, zal Giacomo Raspadori het veld moeten ruimen. De Italiaan, die de afgelopen twee duels in de basis stond in plaats van Osimhen, zal worden vervangen door Giovanni Simeone. Voor zowel de Argentijn als de Italiaan valt wat te zeggen. Eerstgenoemde maakte in de 4-1 zege tegen Liverpool zijn eerste treffer in de Champions League en was matchwinner in Napoli’s uitzege bij landskampioen AC Milan. Raspadori kende daarna een vruchtbare interlandperiode door voor Italië in de Nations League zowel tegen Engeland (1-0) als Hongarije (2-0) eenmaal te scoren.

Simeone en de nieuwe Napolitaanse publiekslieveling Khvicha Kvaratskhelia, worden naar alle waarschijnlijkheid geflankeerd door een oude bekende van de Amsterdammers. Ex-PSV’er Hirving Lozano mag zich dinsdagavond van Spalletti laten zien. De Mexicaan is bij i Partenopei vooral bankzitter en moet het doen met invalbeurten. In de Serie A wist hij het net nog niet te vinden. Lozano speelde tot nu toe 122 wedstrijden voor Napoli waarin hij goed was voor 26 goals en veertien assists.

Vermoedelijke opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia