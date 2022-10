Perez begrijpt frustratie van Brobbey richting Blind: ‘Ik vind dit geweldig!’

Maandag, 3 oktober 2022 om 07:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:20

Marciano Vink en Kenneth Perez begrijpen de frustratie van Brian Brobbey in de slotfase van het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles (1-1). De spits van Ajax werd niet bereikt na een slecht pass van Daley Blind, waarna Brobbey geïrriteerd reageerde. Blind reageerde hierop met een licht wegwerpgebaar.

“Gisteren speelde Brobbey en die kreeg na een aantal wedstrijden weer eens de kans”, zegt Vink bij Dit was het Weekend. “Je zag op een gegeven moment de frustratie bij hem groeien. Je ziet natuurlijk heel vaak dat spelers een duimpje opsteken. Maar hier (na een slechte pass van Blind, red.) zie je hem gebaren naar Blind van: wat doe je? Blind is vervolgens ook geïrriteerd richting Brobbey. Normaliter steken al die spelers een duim op...”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Mag ik even? Ik vind dit geweldig wat Brobbey doet!”, zo mengt Perez zich in de discussie. “Als spits wil je gewoon bruikbare ballen hebben. Daley Blind moet niet zo reageren, die bal moet gewoon beter en hij moet sorry zeggen! Ik snap wel de hierarchie. Je bent een oude speler en heel belangrijk bij alle trainers, dus hoezo zegt die snotneus dat ik geen goede bal geef. Dit was alleen een slechte bal. Als spits ben je gefocust op goals, dan moet je eisen dat je betere ballen krijgt. Ik vond het eerlijk gezegd goed van Brobbey.”

“Het was niet echt een wegwerpgebaar van Brobbey”, stelt Perez. “Eerder van Blind, wat ook niet overdreven was. Deze bal is waardeloos.” Perez is van mening dat Blind beter een vallende bal op Brobbey zijn borst had kunnen geven.” Volgens Vink is de frustratie van de spits van Ajax wel heel begrijpelijk. “Je ziet dus ook hierin wel de irritatie van een Brobbey die heel graag wil scoren, want zijn concurrent Mohammed Kudus, die gaat dinsdag spelen tegen Napoli.”