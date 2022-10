Bruggink ziet interview van Klaassen: ‘Dat horen de fans natuurlijk graag’

Zondag, 2 oktober 2022 om 09:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:00

Volgens Arnold Bruggink heeft Davy Klaassen met zijn interview na Ajax - Go Ahead Eagles (1-1) ingespeeld op het gevoel van de fans. De middenvelder van de Amsterdammers zei zich 'kapot te schamen' vanwege het puntenverlies. Ajax kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een hard gelag voor de ploeg van Alfred Schreuder, daar door de nederlaag van PSV bij SC Cambuur (3-0) de koppositie overgenomen had kunnen worden.

"We moeten wel beter dan dit ja", concludeerde Klaassen bij ESPN. "We kregen wel wat mogelijkheden. Als je daarna 1-0 voor staat, mag je dat nooit meer weggeven. Ik denk dat de veldbezetting niet helemaal perfect was. De verkeerde spelers hielden het veld breed", doelt Klaassen op Kenneth Taylor en Florian Grillitsch. Volgens de Oranje-international had de nederlaag van PSV als doping moeten werken. "Maar dat was het achteraf niet. Het is leuk als je scoort, maar als je 1-1 speelt tegen Go Ahead thuis, dan schaam je je kapot eigenlijk."

Klaassen was zelf verantwoordelijk voor de openingstreffer, toen hij op slag van rust een voorzet van Dusan Tadic tegen de touwen werkte. Volgens Bruggink speelde Klaassen met zijn woorden in op het gevoel van de fans. "'Schaam je kapot' hoor je natuurlijk wel graag. Als fan zijnde", aldus Bruggink in De Eeretribune. "Je moet de volgende wedstrijd (aanstaande dinsdag tegen Napoli in de Champions League, red.) winnen om het goede gevoel terug te krijgen. Dit kan een keer gebeuren. Dat PSV verliest bij Cambuur, dat is wel iets om je kapot voor te schamen."

Kenneth Perez, eveneens aangeschoven in het praatprogramma, erkent zich ook weleens geschaamd te hebben. "Toen wij werden uitgeschakeld met Kopenhagen voor de Champions League", aldus de Deen. "Ook omdat dat in mijn eigen land was, denk ik. Maar dat was ook beschamend. En hier ook, om de zondag", lacht Perez. "Het probleem is dat je iets in jezelf moet oproepen, zeker als PSV net verloren heeft. Dan moet je het eerste half uur het verschil maken, dan is de wedstrijd klaar. Zo goed is Go Ahead nou ook niet. Maar ze laten het gebeuren."