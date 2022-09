Oranje wordt bij de vier topfavorieten voor de wereldtitel geschaard

Donderdag, 29 september 2022 om 13:19 • Guy Habets • Laatste update: 13:35

Nederland is een van de vier grootste kanshebbers op de wereldtitel. Dat stelt The Guardian op basis van onderzoek. De twee toplanden uit Zuid-Amerika, Brazilië en Argentinië, hebben volgens de Engelse kwaliteitskrant de meeste kans op het winnen van de felbegeerde trofee. Unibet, de bettingpartner van Voetbalzone, schat Nederland iets lager in en denkt dat er zes landen meer kans hebben op het winnen van het WK. Je krijgt veertien keer je inzet terug als je op een Nederlandse wereldtitel inzet en de mannen van Louis van Gaal het klusje daadwerkelijk klaren.

The Guardian zette alle 32 deelnemers van het aankomende WK tegenover elkaar en concludeerde dat Nederland de op drie na beste kans heeft om wereldkampioen te worden. Oranje zou voor het 'laatste kunstje' van bondscoach Van Gaal kunnen zorgen, als de ervaren keuzeheer ervoor kan zorgen dat hij een degelijke keeper kan opstellen. De Engelse krant ziet de positie onder de lat bij Nederland als problematisch en stipt ook aan dat het elftal wellicht iets te veel afhankelijk is van Memphis Depay, maar verwacht wel dat er een prestatie neergezet kan worden die 'op het WK van 2014 lijkt'.

Topfavoriet is Brazilië, dat met Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior en Raphinha een voorhoede op de been kan brengen van wereldklasse. Daarnaast werd het elftal van bondscoach Tite in de afgelopen 29 wedstrijden maar één keer verslagen. De Argentijnen, nummer twee op de lijst van The Guardian, waren voor die nederlaag verantwoordelijk. De enige 'twijfels' die heersen rondom de twee Zuid-Amerikaanse grootmachten, worden veroorzaakt door het feit dat er in de laatste jaren maar weinig tegen Europese tegenstanders is gespeeld.

Spanje staat op plek drie, waarna Nederland dus het vierde land is op basis van de kansen op WK-winst. De top-tien wordt gecompleteerd door Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Kroatië, Engeland en Servië. De tegenstanders van Oranje in de poule zijn op lage plaatsen in de ranking van de Engelse krant terug te vinden. Zo wordt Senegal ingeschat als nummer vijftien, staat Ecuador als nummer 21 in de boeken en is Qatar zelfs de nummer dertig op de lijst. Het land dat de minste kans heeft op een eindzege dit wereldkampioenschap, zou Saoedi-Arabië zijn.