Oud-international Rusland krijgt oproep Poetin om te vechten tegen Oekraïne

Donderdag, 29 september 2022 om 08:53 • Jordi Tomasowa

Diniyar Bilyaletdinov is door president Vladimir Poetin opgeroepen om als militair te vechten in de oorlog tegen Oekraïne, zo heeft de vader van de oud-international van Rusland bekendgemaakt. Bilyaletdinov kwam tijdens zijn voetbalcarrière tot 46 interlands en speelde onder meer voor Spartak Moskou en Everton.

Poetin kondigde vorige week woensdag een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ af. In heel het land worden driehonderdduizend Russische mannen verzameld en op bussen of vliegtuigen gezet om mee te strijden in de oorlog. Bilyaletdinov is volgens zijn vader Rinat een van hen. “Diniyar heeft echt een oproep gekregen”, zei hij tegen Russische media.

Toch is er volgens zijn vader nog wel wat onduidelijkheid. Bilyaletdinov vervulde zijn militaire dienstplicht toen hij negentien jaar oud was, al heeft hij nooit daadwerkelijk in het leger gezeten. Vanwege zijn status als topsporter kreeg hij destijds een speciale behandeling. Daarnaast is Bilyaletdinov 37 jaar oud, terwijl in principe alleen Russische burgers tot 35 jaar worden opgeroepen. Ook zijn naam in de brief die Bilyaletdinov heeft ontvangen is verkeerd gespeld en wordt Spartak Moskou als zijn werkgever genoemd, terwijl Bilyaletdinov in 2015 bij de Russische club vertrok.

Zijn vader laat weten dat Bilyaletdinov in ieder geval niet zal vluchten naar een land als Turkije of Kazachstan. Lokomotiv Moskou-voorzitter Nikolai Naumov reageerde verrast op het nieuws dat de voormalig profvoetballer is opgeroepen om als militair te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. “Diniyar heeft totaal geen militaire vaardigheden. Waarom zou je hem dan daarheen sturen? Ik kan me niet voorstellen dat hij echt zal gaan.”

Bilyaletdinov, die 46 interlands voor Rusland speelde, kwam tijdens zijn voetbalcarrière uit voor onder meer Lokomotiv Moskou, Spartak Moskou en Torpedo Moskou. Hij maakte in 2009 voor tien miljoen euro de overstap naar Everton. In totaal kwam hij tot 77 officiële duels namens the Toffees. Bilyaletdinov maakt momenteel deel uit van de trainersstaf van de Russische tweedeklasser Rodina 2.