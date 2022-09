Van Gaal ziet Depay en Koopmeiners uitvallen op verder zorgeloze avond

Donderdag, 22 september 2022 om 22:39 • Mart Oude Nijeweeme

Het Nederlands elftal heeft een simpele overwinning geboekt op Polen in de Nations League. In Warschau werd het 0-2 voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal door doelpunten van Cody Gakpo en Steven Bergwijn. Remko Pasveer (basis) en Kenneth Taylor (invaller) maakten hun debuut. Aanstaande zondag speelt het Nederlands elftal de laatste Nations League-wedstrijd. Dan is België de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA en moet een plek in het Final Four-toernooi worden bemachtigd.

Van Gaal koos opvallend genoeg voor Pasveer als doelman. De goalie van Ajax kreeg de voorkeur boven Jasper Cillessen en Mark Flekken en maakte voor het eerst zijn opwachting in Oranje. Pasveer (38 jaar en 318 dagen) is nu na Sander Boschker (39 jaar en 224 dagen) de oudste speler ooit in het Nederlands elftal. Ook de basisplaats van Cody Gakpo was opvallend. De aanvoerder van PSV hield Steven Berghuis op de bank en fungeerde als nummer 10 achter Memphis Depay en Steven Bergwijn. Bij de Polen waren er onder meer basisplaatsen voor sterspeler Robert Lewandowski en Feyenoorder Sebastian Szymanski.

Het duel in Warschau begon catastrofaal voor Teun Koopmeiners. De middenvelder ging al na 49 seconden naar de grond nadat hij een onbedoelde klap tegen het hoofd leek te krijgen van Karol Linetty. Ook kwam de schoen van de Pool op het gezicht van Koopmeiners. De speler van Atalanta moest het veld per brancard verlaten en werd vervangen door Berghuis. Oranje gooide de schrik meteen van zich af en was vanaf de eerste minuut de betere ploeg. Na ruim tien minuten leek Daley Blind de openingstreffer op zijn naam te zetten. De wingback ontsnapte aan de aandacht van Przemyslaw Frankowski, maar raakte de bal volledig verkeerd.

Drie minuten later was het wel raak. Na een schitterende aanval over de rechterkant van het veld stond Gakpo klaar voor het doel om een voorzet van Denzel Dumfries binnen te tikken. Met name de voorassist van Memphis Depay, die met een fraaie voetbeweging Dumfries lanceerde, was van grote schoonheid. Oranje kreeg al snel de mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar de volledig vrijstaande Bergwijn en Dumfries werden niet gevonden door Depay, die zijn voet niet goed achter de bal kreeg. Polen stelde daar in de eerste helft behoudens een schot van Szymanski bijzonder weinig tegenover. De middenvelder van Feyenoord was het eindstation van een vlotlopende aanval, maar vond Pasveer op zijn weg.

Goal! Of beter gezegd: prachtgoal! ??



De man in bloedvorm tikt na een formidabele aanval de bal binnen en zo staat Oranje binnen het kwartier op voorsprong.#POLNED pic.twitter.com/k48owE6o0N — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 22, 2022

Bij aanvang van de tweede helft nam Marten de Roon de plek van Frenkie de Jong in, waardoor Berghuis een linie naar voren schoof. Bij Polen kwam Arek Milik binnen de lijnen. De voormalig Ajacied kreeg al snel een enorme mogelijkheid op de gelijkmaker, maar schoot in kansrijke positie over nadat bij Oranje de organisatie even helemaal zoek was. Even voor de kans van Milik kreeg het Nederlands elftal al een andere tik te verwerken, toen Depay naar de hamstring greep en niet verder kon. Vincent Janssen nam zijn plek in de voorhoede in.

?? 2-0! BERGWIJN ??



Iedereen weet: heb je het even lastig in de wedstrijd, scoor dan gewoon een doelpunt. Zeker ook ?? voor Vincent Janssen.#POLNED pic.twitter.com/Q6zyhZ1YkM — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 22, 2022

De aanvaller van Royal Antwerp had niet lang nodig om zijn stempel te drukken, daar hij tien minuten na zijn invalbeurt een belangrijke rol voor zich opeiste bij de tweede Nederlandse treffer. Janssen fungeerde als aanspeelpunt en zag Bergwijn beheerst afronden na een vlotte combinatie. Laatstgenoemde ging een kwartier voor tijd naar de kant voor Wout Weghorst, terwijl de ingevallen Berghuis werd vervangen door Taylor, die net als Pasveer zijn debuut maakte. In de slotfase kwamen de wissels het spel van Oranje niet ten goede, maar gevaarlijk werd de thuisploeg niet.