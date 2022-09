Kranten: ‘Perspectief Ajax opeens op de helling; AZ synoniem voor passie’

Maandag, 19 september 2022 om 10:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:51

AZ boekte zondag een verdiende 2-1 overwinning in eigen huis op Ajax, zo concluderen de kranten de volgende ochtend. Er wordt onder meer geschreven dat Ajax speelde zonder creativiteit en zich het kaas van het brood liet eten door de Alkmaarders. AZ kan daarentegen juist rekenen op veel lof.

"Perspectief opeens op de helling", kopt het Algemeen Dagblad. Ajax verspeelde binnen één week de koppositie, ongeslagen status en het momentum. “Alfred Schreuder en zijn elftal gaan met een flinke kater en een berg huiswerk de interlandperiode in na de pijnlijke nederlaag tegen AZ.” Journalist Johan Inan viel vooral de frustraties bij de spelers van Ajax op. “Na het laatste fluitsignaal foeterde Edson Álvarez er in het Spaans op los, terwijl hij zijn shirt wegsmeet. Op de achtergrond stond Steven Berghuis met zijn hoofd tegen dat van Pantelis Hatzidiakos, die vijf minuten eerder ook al kennis had gemaakt met het temperament van Dusan Tadic.”

“Ajax heeft zich in Alkmaar de kaas van het brood laten eten”, zo luidt de conclusie van De Telegraaf. Journalist Mike Verweij zag een agressiever AZ een verdiende overwinning boeken, toch is er kritiek op scheidsrechter Bas Nijhuis. “De Tukker maakte er weer de Nijhuis-show van en had bij een 0-1 stand de latere doelpuntenmaker De Wit met rood naar de kant kunnen sturen wegens een harde charge op Jurriën Timber. Voor een vergelijkbare tackle als die van AZ-middenvelder Reijnders op Brobbey riep Nijhuis een dag eerder als VAR tijdens RKC-Cambuur collega Sander van der Eijk naar de kant om rood te geven. Nu nam hij de verkeerde beslissing.”

Journalist Dick Sintenie van Het Parool looft een ‘fris en standvastig’ AZ, dat speelde als een hecht collectief. Met de nederlaag kreeg Ajax voor de tweede keer in zes dagen ‘een flinke tik op de neus’. “Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag acht spelers van Ajax geselecteerd voor Oranje. Van hen was er maar één die tegen AZ een dikke voldoende haalde: doelman Remko Pasveer.” Sintentie kan moeilijk begrijpen dat Jordy Clasie niet is opgeroepen en de Ajacieden Kenneth Taylor en Devyne Rensch wel.

“Passie en onvoorwaardelijke strijd wonnen van hooghartigheid en de gedachte dat het wel losloopt in het leven van een Ajacied”, schrijft Willem Vissers namens De Volkskrant. Ajax was volgens Vissers ‘de voorgenomen controle’ en speelde voor rust met ‘aan desinteresse grenzende slapte' eeuwig terug op doelman Remko Pasveer, zonder creativiteit. De journalist deelt echter ook credits uit aan de ploeg van trainer Pascal Jansen. “AZ was in Alkmaar synoniem voor passie en totale overgave, gepaard aan mooie staaltjes voetbal, met als schaduw over het spel de schandelijke overtredingen van Mees de Wit, Dani de Wit en Tijjani Reijnders, maar bij scheidsrechter Bas Nijhuis kun je daarmee zonder rode kaart wegkomen.”