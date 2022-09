Van der Vaart hard over Ajax: ‘Als ik zó slecht speelde, haalde ik de rust niet’

Maandag, 19 september 2022 om 00:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:16

Rafael van der Vaart vindt het verbazingwekkend dat Dusan Tadic niet gewisseld werd tijdens het bezoek van Ajax aan AZ (2-1 verlies). De oud-middenvelder vond de Amsterdammers als geheel elftal zeer zwak voor de dag komen en de aanvoerder speelde daar volgens hem een belangrijke rol in. "Als je Tadic zag spelen... Een verschrikking!", aldus Van der Vaart in Studio Voetbal.

"En die speelt gewoon negentig minuten lang!", klinkt het verbaasd uit de mond van de 109-voudig Oranje-international. "Als wij vroeger zó speelden, had je de rust niet gehaald. Je moet wel leveren. Daar gaat het om. Ik ben enorm fan van hem, maar je merkt dat het een beetje weg." Tadic verloor in Alkmaar 21 keer de bal, meer dan alle andere Ajacieden op het veld.

>

Van der Vaart vindt dat het bij de ploeg van Alfred Schreuder niet alleen aan Tadic lag. "AZ was top gemotiveerd, terwijl bij Ajax iedereen uit vorm was. Ajax speelde in een tempo waarin ik nu speel. Het was de hele tijd: hup, terug naar Remko Pasveer, en daar gingen ze weer. Hij heeft de meeste ballen gehad! Ik weet niet wat Ajax had, pap in de benen of zo." Ibrahim Afellay draait de situatie om: "Het feit dat Pasveer het meest de bal had, wil zeggen dat AZ Ajax constant onder druk heeft gezet."

"Jawel, maar er waren zoveel momenten dat Ajax open kon draaien en door kon spelen, maar dan speelden ze hem weer terug", reageert Van der Vaart. "Ze hadden pap in de benen. Ik weet wel dat Ajax dinsdag had gespeeld en AZ donderdag, maar dat was mijn constatering: die spelen langzaam." Pierre van Hooijdonk zag vergelijkbare dingen. "Ajax werd constant vastgezet, waardoor er een lange bal moest komen. Sam Beukema en Bruno Martins Indi wonnen bij AZ alles in de lucht. Dan valt die bal ergens en daar was elke keer Jordy Clasie of Dani de Wit."

Afellay vindt dat AZ een groot compliment verdient. "Ik vind het wel echt knap wat Pascal Jansen daar dit seizoen wederom aan het doen is", aldus de oud-PSV'er. "Als je kijkt naar dat elftal, er zitten nou niet bepaald supersterren in, maar ze hebben echt een duidelijk plan: volle bak druk zetten, combineren waar het kan. Het is een lust voor het oog. En dan te bedenken dat ze nog twee sleutelspelers missen, met Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis. Daar wordt AZ zeker niet slechter van, als die er nog bij komen."