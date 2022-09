Brands legt uit waarom Arnesen geen optie is als opvolger van John de Jong

Zaterdag, 17 september 2022 om 14:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:30

Marcel Brands is op een speciaal ingelaste persconferentie ingegaan op het vertrek van directeur voetbalzaken John de Jong bij PSV. De algemeen directeur geeft te kennen dat De Jong door een gebrek aan vertrouwen vanuit de raad van commissarissen niet langer aan wilde blijven als technisch directeur. De algemeen directeur laat bovendien weten dat Frank Arnesen geen optie is als opvolger.

Sinds de geruchten over het vertrek van De Jong bij PSV als directeur voetbalzaken de ronde deden, werd Arnesen genoemd als mogelijke opvolger. De 65-jarige Deen is volgens Brands echter geen optie. “Daar is geen sprake van. We gaan een nieuwe oplossing zoeken, maar alles is nu nog vers. Frank Arnesen? Hij is niet in beeld. Ik zou graag de gemiddelde leeftijd wat omlaag brengen in de directie. Die directie is bij PSV in charge. Wij hebben absoluut niet het gevoel dat de rvc er heel kort opzit. Ik denk wel dat wij na deze periode een keer met de rvc gaan zitten”, aldus Brands.

De algemeen directeur baalt stevig dat De Jong bij PSV is vertrokken door een gebrek aan vertrouwen vanuit de rvc. “Ik was zelf ook weggegaan als ik John was geweest, daar ben ik eerlijk in. Dit verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Wij hebben ook geen prettig gevoel hierbij, dat moge duidelijk zijn. Alleen het doel van PSV is heilig. Ik ben niet hiervoor teruggekomen naar PSV en ben blij met mijn collega's. Dit hele verhaal levert geen winnaars op.”

De supportersvereniging van PSV heeft ook een reactie gegeven op het vertrek van directeur voetbalzaken De Jong. Er zijn vooral zorgen over de prestaties in de afgelopen jaren en ook in het prille seizoen. “Was de positie van John de Jong echt niet meer houdbaar? Is er voldoende fairplay geweest, respect, logica, clubliefde? Waarom nu?”, vraagt de supportersvereniging zich hardop af.

“Wij, als supporters de meest stabiele factor van de club, zitten er bij en kijken er naar. Dit soort gedoe past zó ontzettend niet bij onze club. Wij maken ons vooral erg veel zorgen, net zoals de RvC en de directie dat ongetwijfeld ook doen', gaat het statement verder. 'Over de prestaties op het veld in de afgelopen jaren en ook al weer in dit prille seizoen. Over het gat met de concurrent. Over de financiën. Over wat deze bestuurscrisis, zoals het al in de media wordt genoemd, teweeg gaat brengen. Morgen en in de komende tijd. We maken ons zorgen over ónze club.”