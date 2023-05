Kieft wijst naar man die zich het vertrek van Van Nistelrooij mag aanrekenen

Zaterdag, 27 mei 2023 om 07:45 • Wessel Antes

Wim Kieft vindt dat algemeen directeur Marcel Brands het zich mag aantrekken dat het niet is gelukt met Ruud van Nistelrooij bij PSV, zo laat de voormalig spits van de Eindhovenaren optekenen in zijn column voor De Telegraaf. De Amsterdammer stelt verder dat de beslissing van Van Nistelrooij te begrijpen valt, maar niet juist is. Kieft is van mening dat de Brabander beter een paar dagen had kunnen wachten, om na het duel met AZ zijn beslissing kenbaar te maken.

Waar bij landskampioen Feyenoord alles koek en ei is, concludeert Kieft dat de verschillen met de situaties bij Ajax en PSV groot zijn. “In Amsterdam en Eindhoven is sprake van een crisissituatie en wordt pas zondagmiddag bekend op welk Europees niveau ze volgend seizoen acteren.” Beide clubs hebben fouten gemaakt in de begeleiding van trainers. “Duidelijk is dat je beginnende trainers als John Heitinga en Ruud van Nistelrooij speciale begeleiding moet bieden als je ze bij topclubs de technische eindverantwoordelijkheid geeft. Erik ten Hag had het tijdens zijn eerste half jaar heel moeilijk bij Ajax, maar had geluk met de aanwezigheid van Marc Overmars, die hem in bescherming nam, hem de hand boven het hoofd hield en in Ten Hag bleef geloven.”

Kieft ziet dat Overmars hetzelfde doet bij zijn huidige werkgever. “Je ziet nu ook bij Royal Antwerp dat Van Bommel, die bij PSV werd ontslagen, functioneert met Overmars in de buurt. Hij kan dit weekeinde kampioen van België worden na eerder de bekerfinale te hebben gewonnen.” Bij PSV gaat het al jaren mis, zo stelt Kieft. “Met Ruud van Nistelrooij is de derde trainer op rij verdwenen die geen kampioen werd. Van Bommel lukte het niet en de Duitser Roger Schmidt heeft helemaal niets toegevoegd aan PSV. Je kan directeur Marcel Brands niet alles in de schoenen schuiven, maar hij mag het zich aantrekken dat het niet is gelukt met Van Nistelrooij.”

Van Nistelrooij had volgens Kieft wel een ander moment kunnen uitzoeken om op te stappen. “Dat Van Nistelrooij is weggelopen op het moment dat PSV zich wel of niet kwalificeert voor de voorronde van de Champions League valt te begrijpen, maar is niet juist. Hij zal zich in zijn eergevoel en trots gekrenkt hebben gevoeld. Je kan zijn besluit volgen en wellicht had ik in eenzelfde situatie hetzelfde gedaan, maar rationeel gezien had Van Nistelrooij toch beter een paar dagen kunnen wachten tot na AZ-PSV.” De Eindhovenaren hebben in Alkmaar aan een punt genoeg om de kwalificatie voor de Champions League in te gaan.

Eindoordeel

Kieft spreekt over een wisselvallig debuutseizoen voor Van Nistelrooij als hoofdtrainer van een eerste elftal. “Sportief gezien heeft hij de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker gewonnen, Ajax vier keer verslagen en niet van Feyenoord verloren, maar voor een eigen voetbalgezicht heeft Van Nistelrooij niet kunnen zorgen bij PSV”, aldus Kieft, die ziet dat de opgestapte coach veel problemen had met de mensen om zich heen. “Als speler kon Van Nistelrooij zich alles veroorloven, zo goed was hij en zijn teams konden niet zonder hem. En toen ze klaar waren met hem bij Manchester United stapte hij over naar Real Madrid. Maar als trainer kun je je dergelijke conflicten niet veroorloven.”