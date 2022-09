Daley Blind wijst op rol van ploeggenoot bij eerste tegendoelpunt van Ajax

Dinsdag, 13 september 2022 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:30

Daley Blind vindt dat Ajax voetballend veel te weinig heeft gebracht op Anfield. De linksback stelt dat de Amsterdammers Liverpool in zijn favoriete spel liet komen door mee te gaan in het hoge tempo, en te weinig onder de druk uit te voetballen. "Het was een fysiek potje. Het was zwaar, maar dat hebben we aan onszelf te danken", aldus Blind voor de camera van RTL 7.

Blind zag het vooral in zijn eigen ploeg misgaan. "Ik denk dat we vandaag te weinig het spel wilden bepalen", aldus de linkervleugelverdediger. "We kregen er geen grip op en speelden te snel de lange bal, waar we misschien hadden moeten 'voetballen'. Als we de tweede bal wonnen was vaak de laatste pass niet goed. We lieten Liverpool in hun kracht komen. Het is het spel wat zij willen spelen: veel tempo en fysiek. Ik moet iedereen bij ons vandaag een compliment geven voor de vechtlust, maar voetballend hebben we te weinig gebracht. Je moet het lef hebben om onder de druk uit te spelen. De laatste weken hebben we dat heel goed gedaan, maar vandaag minder."

Mohamed Salah krijgt een niet te missen kans... en die mist hij dus ook niet: 1-0! ?? ? Nu live ?? @ElSierd ?? Ziggo Sport Voetbal#ZiggoSport #UCL #LIVAJA pic.twitter.com/wTDjFJ5e7n — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 13, 2022

Al na zeventien minuten liep Ajax tegen een tegentreffer aan van Mohamed Salah, de directe tegenstander van Blind. Laatstgenoemde wijst ook op de rol van zijn ploeggenoot Calvin Bassey. "Ik heb het nog niet teruggezien, maar volgens mij was het een opbouwmoment van ons aan de rechterkant, waardoor ik wat hoger stond aan de linkerkant." Ajax verloor de bal, waarna Liverpool-keeper Alisson Becker de lange bal hanteerde.

Via een kopbal van Luis Díaz en een steekbal van Diogo Jota kwam Salah zo vrij voor Remko Pasveer. Blind werd in de rust door de tv-analisten verweten niet mee te lopen met Salah. "Ik kan me herinneren dat Bassey aanvankelijk bij Salah stond", zegt Blind. "Bassey trok toen ook nog naar de bal toe, waardoor Salah vrij kwam en ik ook te laat bij hem was. We moeten het goed analyseren. Er zal genoeg van te vinden zijn op tv, denk ik."

Zelf kwam Blind in de tweede helft heel dicht bij een doelpunt. De vleugelverdediger kopte na een goede voorzet van Dusan Tadic rakelings naast. "Het was een aardige kopbal, maar hij ging er niet in, balen. Het was een van de weinige goede momenten van ons aan de bal. We lieten de bal gaan. Dat hadden we veel meer moeten doen."