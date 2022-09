Michiel Kramer komt met nieuwe tirade en hekelt nu ook ‘PSV-vuist’

Michiel Kramer kan alles wat er in de blessuretijd van PSV tegen RKC Waalwijk (1-0) gebeurde nog maar moeilijk verkroppen. De spits van RKC ventileerde na afloop van de wedstrijd op zondagmiddag al zijn ongezouten mening over scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die de Eindhovenaren een penalty toekende, en is nog altijd niet helemaal gekalmeerd. Hij richt zijn pijlen nog steeds op de VAR, en ook op PSV-aanvaller Sávio.

Kramer werd door Fresia Cousiño Arias en Milan van Dongen uitgenodigd voor de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus. Daarin werd hem nogmaals gevraagd naar de situatie van afgelopen zondag. "Het is moeilijk, want je moet een beslissing nemen in een split second", realiseert Kramer zich. "Maar we hebben ook een VAR, die zijn daarvoor en gaat hem dan terugkijken. Hij heeft nu niet eens gekeken. Waarschijnlijk vraagt hij (Gözúbüyük, red.) of het een honderd procent penalty is en zeggen ze bij de VAR ja."

??? Michiel Kramer begrijpt nog steeds weinig van de penaltysituatie bij PSV-RKC en het optreden van de VAR. De KNVB doet geen onderzoek naar de 'klap' van Sávio, omdat het door de arbitrage en VAR is beoordeeld. — ESPN NL (@ESPNnl) September 13, 2022

Daar kan de spits van RKC nog steeds geen begrip voor opbrengen. "Het is toch helemaal geen honderd procent penalty? Ik vind het een beetje respectloos richting ons. In de 93e minuut bij zo'n moment moet je gewoon gaan kijken, ongeacht wat er aan de hand is." Ondertussen worden de uitlatingen van Kramer na afloop, en die van RKC-keeper Etienne Vaessen, onderzocht en hangt de spits een schorsing boven het hoofd.

Wie waarschijnlijk niet geschorst gaat worden, is Sávio. De aanvaller van PSV leek Vaessen een pets in het gezicht te geven. "Die rechtsbuiten geeft onze keeper gewoon een vuist", deelt Kramer zijn visie van het verhaal. "Daar moet de VAR dan toch ook naar kijken? Als je toch iemand slaat.. ik heb een keer iemand in zijn gezicht geduwd een paar jaar geleden en toen kreeg ik vier wedstrijden voor. Ik ben benieuwd wat de KNVB hier dan mee doet, want als je iemand op zijn kin slaat is dat volgens mij wel een behoorlijk dingetje."