Michiel Kramer begrijpt helemaal niets van Feyenoord-speler: ‘Doe eens normaal’

Gelegenheidsspits Ondrej Lingr schoot Feyenoord donderdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker langs FC Groningen (2-1), waarna hij zich uit vreugde ontdeed van zijn wedstrijdshirt. Michiel Kramer houdt er niet van als spelers hun shirt uittrekken tijdens het juichen, zo laat de spits van RKC Waalwijk blijken in FC Rijnmond.

Lingr stond donderdag pas 2 minuten en 47 seconden in het veld als vervanger van Ayase Ueda toen hij op aangeven van Luka Ivanusec doelman Hidde Jurjus wist te verschalken. De Tsjechisch international, die dit seizoen een lastig debuutseizoen kent in De Kuip, vierde zijn doelpunt zonder shirt.

Journalist Dennis van Eersel begrijpt dat het doelpunt veel losmaakte bij Lingr. “Het is een belangrijke goal waardoor Feyenoord naar de finale gaat. Hij moet het telkens met korte invalbeurten doen, dus ik snap dat hij die euforie dan heeft. Tegelijkertijd dacht ik wel: het is tegen FC Groningen. Maar volgens mij sta ik daar alleen in. Al met al begrijp ik het vanuit Lingr.”

Kramer deelt de mening van Van Eersel niet. “Shirt uittrekken heb ik nooit begrepen, nee man. Misschien omdat ik geen goed lichaam heb”, lacht Kramer terwijl hij kijkt naar een foto van Lingr. “Kijk, dan heb je dit hesje aan. Wat wil je laten zien dan? Houd gewoon je shirt aan maat! Doe eens normaal. Zelfs ons carnavalsshirt zou ik gewoon lekker aanhouden.”

Van Eersel denkt niet dat Lingr boven Ueda gaat eindigen in de pikorde achter clubtopscorer Santiago Gimenez. “Bij Lingr vraag ik me sowieso af hoe dicht hij tegen een basisplaats aanzit, alleen al op zijn eigen positie. Volgens mij is dat nog niet zo heel dichtbij. Al kan er door de blessure van Calvin Stengs het nodige veranderen in de hiërarchie. Toch denk ik dat Arne Slot ook dan kiest voor Mats Wieffer en Quinten Timber, met Ramiz Zerrouki daarachter.”

Volgens Van Eersel moet Lingr nog een hoop stappen zetten. “Vooral in het tactisch opzicht. In het meeverdedigen geeft hij nog best veel ruimtes weg. Maar dat hij geil voor de goal is, dat mag duidelijk zijn. Hij trekt ook meteen zijn kleren uit, dan ben je geil voor die goal”, grapt Van Eersel.

Feyenoord moet Lingr na dit seizoen middels een verplichte koopoptie voor 4 miljoen euro overnemen van Slavia Praag. Sinds zijn komst speelde de 25-jarige aanvallende middenvelder pas 250 minuten in Rotterdamse dienst, verdeeld over 18 optredens. Daarin was Lingr wel al goed voor drie doelpunten en een assist.

