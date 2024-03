RKC-spits Michiel Kramer noemt geschikte coach voor Ajax: ‘Hij heeft alles’

Michiel Kramer vindt Joseph Oosting een geschikte kandidaat om John van ‘t Schip op te volgen bij Ajax. De spits geeft te gast in het programma Studio Voetbal van de NOS aan dat hij denkt dat de huidige trainer van FC Twente ‘alle ingrediënten’ heeft om aan het roer bij Ajax te staan.

“Wie de trainer van Ajax moet worden? Nou, ik heb misschien een beetje een persoonlijke voorkeur. Maar dat is Joseph Oosting. Ik heb twee jaar met hem gewerkt”, vertelt de spits van RKC Waalwijk in het praatprogramma.

“Ik weet hoe hij werkt en hoe hij met spelers omgaat. Je ziet ook bij Twente nu dat die spelers met hem weglopen. Hij liet dat al bij RKC zien, een kleinere club, en nu ook bij een iets grotere club.”

“Je zou kunnen zeggen dat daarna misschien een topclub aan bod komt”, vervolgt Kramer. Ik weet niet of het matcht natuurlijk, maar ik weet wel hoe hij traint en met spelers omgaat. Dat is voor iedere club van grote waarde.”

“Hij verbindt, het is een winnaar én hij wil aanvallend voetballen. Dat zijn wel ingrediënten waarmee je eventueel in beeld kan komen bij een club als Ajax”, besluit Kramer.

Collega Ibrahim Afellay ziet liever Frank de Boer naar Ajax gaan. “Kijk, er zijn op dit moment niet veel trainers beschikbaar. Maar als ik kijk naar de problemen die Ajax heeft, dan zou ik eerder kijken naar Frank de Boer in combinatie met Pepijn Lijnders. Frank de Boer heeft het in zijn eerste periode bij Ajax goed gedaan en toen waren er ook problemen.”

“Frank de Boer is natuurlijk ook een jongen van de club. We hebben de afgelopen jaren allemaal gezien wat er bij Ajax is gebeurd. Er speelt daar veel en je moet meer zijn dan alleen een trainer. Je hebt mensen met een Ajax-DNA nodig”, besluit Afellay.

