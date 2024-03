Michiel Kramer baart opzien met keiharde kritiek op scheidsrechter Joey Kooij

Michiel Kramer heeft geen goed woord over voor scheidsrechter Joey Kooij. De arbiter speelde zondagavond een hoofdrol tijdens het Eredivisie-duel tussen PSV en FC Twente (1-0). Kooij keurde direct na rust een doelpunt van de bezoekers af en gaf Twente-verdediger Gijs Smal in blessuretijd nog geel voor tijdrekken.

Twente kwam vroeg in de tweede helft heel dicht bij de 0-1. Boadu knikte binnen uit een hoekschop vanaf de linkerkant; zijn doelpunt werd echter door Kooij afgekeurd vanwege het vermeend hinderen van Benítez.

Kramer liet hierna van zich horen op X. “Joey Kooij, wat een armoe!”, schreef hij met een huilende emoji. Het is opvallend te noemen dat de spits van RKC openlijk zulke kritiek op een scheidsrechter van de KNVB uit.

JK ??. Wat een armoe ! — Michiel Kramer (@kramerinho) March 17, 2024

Kenneth Perez vond eveneens dat Kooij een verkeerde beslissing nam. “Als dit niet mag, want Boadu doet eigenlijk niks verkeerd", begint de analist bij Dit was het Weekend van ESPN. "Walter Benítez komt eigenlijk te slap of verkeerd uit, waardoor hij zelf uit balans raakt. Hij wordt niet echt geduwd of zo, dit is zo licht.”

“Kooij staat tussen vijf spelers door te kijken naar het moment en na vijf seconden besluit hij: hier ga ik voor fluiten”, aldus Perez, die vervolgens een hard oordeel over de scheidsrechter velt.

“Het is echt een héle slechte scheidsrechter”, stelt de analist. “Daarbovenop heeft hij ook een hele slechte uitstraling. Joey Kooij irriteert gewoon alles en iedereen rondom het voetbal. Hij maakt hele gekke beslissingen."

"In de blessuretijd van de tweede helft ging hij nog heel stoer doen. Gijs Smal kreeg een gele kaart, omdat hij iets langer deed over het nemen van een inworp. Daar telde hij een minuut voor bij. Dat is echt stoerdoenerij.”

