Vermoedelijke opstelling Ajax: Schreuder wijzigt elftal op één positie

Dinsdag, 13 september 2022 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:20

Ajax kan dinsdagavond een reuzenstap zetten naar overwintering in de Champions League. Na de eclatante 4-0 zege op Rangers is ditmaal het kwakkelende Liverpool de tegenstander op Anfield. De Engelse topclub bevindt zich zeker niet in beste doen, terwijl Ajax de laatste zeven officiële wedstrijden foutloos bleef en daarin vijf keer de nul hield. Afgelopen weekend werd sc Heerenveen met 5-0 op de pijnbank gelegd. In tegenstelling tot die wedstrijd voert Alfred Schreuder vermoedelijk één wijziging door.

Liverpool kent een belabberde seizoensstart, verspeelde punten tegen onder meer Fulham en Crystal Palace en werd in de eerste helft van de mat geveegd door Napoli tijdens de eerste speelronde in de Champions League (4-1). Desondanks denkt Schreuder niet dat zijn ploeg de favoriet is. "De intensiteit van de Premier League ligt vele malen hoger dan van de Eredivisie", zo liet hij maandag weten tijdens de persconferentie. "Maar wij zijn Ajax en de club heeft de afgelopen jaren in Europa aangetoond op dit niveau mee te kunnen. Dat te laten zien is met alle nieuwe spelers een geweldige uitdaging. We zijn ambitieus."

De trainer van Ajax grijpt vermoedelijk terug op zijn basiself in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Rangers. Dat betekent dat Steven Berghuis, die tegen Heerenveen werd gepasseerd voor Davy Klaassen, zijn plek in het elftal terug heeft. In de spits krijgt opnieuw Mohammed Kudus opnieuw de kans boven Brian Brobbey, aldus het Algemeen Dagblad. De Ghanees bewees zowel tegen Rangers als Heerenveen zijn waarde met drie treffers. Schreuder gaf al te kennen met Kudus een meer beweeglijke spits te hebben tegen de vaak fysiek sterke centrumverdedigers.

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Klopp heeft weinig te kiezen

Liverpool treedt met een gehavende ploeg aan tegen Ajax. Lees artikel

Schreuder vindt dat zijn ploeg met lef moet spelen, zoals dat ook gebeurde tegen Rangers. De Amsterdammers grepen de Schotten vanaf de eerste minuut bij de strot. Alleen dan is het volgens de oefenmeester mogelijk om met een resultaat te vertrekken uit Liverpool. "Wij willen ook goed zijn en ons eigen spel proberen te spelen door aan de bal goed te zijn. Daarvoor zullen we moed moeten tonen. Dat is het sleutelwoord. Als we dat hebben, maken we een kans en anders wordt het moeilijk, want dan komen zij continu in de duels. En dan is Liverpool veel sterker."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Álvarez, Berghuis; Tadic, Kudus, Bergwijn