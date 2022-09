Vermoedelijke opstelling Liverpool: Klopp heeft weinig te kiezen

Dinsdag, 13 september 2022 om 09:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:42

Liverpool treedt dinsdagavond in de Champions League tegen Ajax aan met een verre van fitte selectie. Trainer Jürgen Klopp kampt sinds de start van het nieuwe seizoen met de nodige blessures en dit is terug te zien in de wisselvallige resultaten. De Engelse topclub werd vorige week in het miljardenbal op bezoek bij Napoli met 4-1 weggevaagd en moet nu tegen Ajax op Anfield een resultaat boeken om een goede uitgangspositie te behouden voor overwintering in de Champions League.

Liverpool kent een teleurstellende seizoensstart met gelijke spelen tegen Fulham, Crystal Palace en Everton en een nederlaag tegen het Manchester United van Erik ten Hag. Daar kwam vorige week nog de forse nederlaag tegen Napoli bij. "Het was de slechtste wedstrijd die we onder mijn leiding gespeeld hebben en Napoli had zelfs nog vaker kunnen scoren", erkende de Duitse manager in aanloop naar het treffen met Ajax. “Je moet leren begrijpen hoe dat gebeurd is. Negen van de elf spelers speelden onder hun niveau. En de anderen speelden een matige wedstrijd. We moeten allemaal realiseren dat het begint met verdedigen en uiteindelijk krijgen we vertrouwen door wedstrijden te winnen. We moeten een reactie laten zien tegen Ajax.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vermoedelijke opstelling Ajax: Schreuder wijzigt elftal op één positie

Alfred Schreuder lijkt zijn basiself voor de Champions League-ontmoeting met Liverpool op één positie te wijzigen. Lees artikel

The Reds kregen echter opnieuw een tegenvaller te verwerken voor de Champions League-ontmoeting met Ajax. Andy Robertson is afgehaakt met een blessure en moet de eerste ontmoeting met de ploeg van trainer Alfred Schreuder aan zich voorbij laten gaan. Klopp kan tegen Ajax ook al geen beroep doen op Ibrahima Konaté, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Naby Keïta en Jordan Henderson.

Kostas Tsimikas, die ooit door Olympiakos verhuurd werd aan Willem II, zal naar alle waarschijnlijkheid de plek aan de linkerkant van Robertson innemen en krijgt daar te maken met Dusan Tadic of Steven Berghuis. Op het middenveld is het de verwachting dat Thiago Alcántara terugkeert in de basiself. De middenvelder maakte vorige week tegen Napoli als invaller zijn rentree na een hamstringblessure en moet bij Liverpool voor de nodige creativiteit zorgen.

In de voorhoede lijkt Klopp te kiezen voor het trio Mohamed Salah, Darwin Nunez en Luis Díaz. the Reds betaalden deze zomer minimaal 75 miljoen euro voor Núñez, die vorig seizoen verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League door in de Johan Cruijff ArenA de enige treffer voor zijn rekening te nemen. De Uruguayaanse spits bewees Liverpool vorige maand echter geen goede dienst. Hij kreeg het tegen Crystal Palace (1-1) aan de stok met verdediger Joachim Andersen, deelde een kopstoot uit, waarna hij meteen een rode kaart kreeg. Nunez werd vervolgens voor drie competitieduels geschorst.

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas; Elliot, Fabinho, Thiago; Salah, Núñez, Díaz.