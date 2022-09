Mbappé en Galtier proesten het uit op persconferentie na vraag van journalist

Dinsdag, 6 september 2022 om 13:27 • Guy Habets

In Frankrijk is ophef ontstaan over de manier waarop Paris Saint-Germain naar uitwedstrijden reist. Afgelopen weekend vlogen spelers en staf in een privé-jet naar Nantes, terwijl dat ook met de trein had gekund. Er is op dit moment een felle milieu-discussie gaande in Frankrijk en dus werd er op een persconferentie gevraagd naar die beslissing. Christophe Galtier, trainer van de Parijzenaars, en aanvaller Kylian Mbappé proestten het vervolgens uit.

De Franse regering vraagt iedereen om energie te besparen en aan het milieu te denken, maar toch besloot PSG afgelopen weekend om een privé-vliegtuig te nemen en de hogesnelheidstrein te laten voor wat die is. Op een persconferentie, waar eigenlijk vooruitgeblikt had moeten worden richting het Champions League-treffen met Juventus van dinsdagavond, ging het voornamelijk over die beslissing en haalden Mbappé en Galtier zich de woede van veel Fransen op de hals.

PSG were slated this weekend for making the two-hour journey to Nantes by plane



Now Kylian Mbappe and manager Christophe Galtier are being slammed for LAUGHING when asked if they could travel to games in a more eco-friendly way pic.twitter.com/rQIuAXDlHN — The Sun Football ? (@TheSunFootball) September 6, 2022

Toen een journalist vroeg waarom ze niet met de trein waren gegaan, barstten speler en trainer in lachen uit. "Het spijt me", zei Galtier nadat hij uitgelachen was. "Eigenlijk had ik deze vraag wel zien aankomen. Toevallig hebben we laatst gesproken met het bedrijf dat onze reizen regelt. We gaan kijken of we de volgende keer niet met een zandjacht (een bio-kart die over het strand kan rijden, red.) kunnen reizen."

Dat antwoord werd de oefenmeester niet in dank afgenomen. De burgemeester van Parijs, de minister van Sport en de minister van Economie en Financiën spraken hun afgrijzen uit en vinden dat Galtier de opwarming van de aarde niet serieus neemt. Paris Saint-Germain heeft al laten weten dat er besloten is om met het vliegtuig te gaan, aangezien er na de wedstrijd tegen Nantes geen treinen meer terug zouden rijden. De Parijzenaars wonnen uiteindelijk met 0-3 in Bretagne.