Dag Xavi Simons krijgt na eerste Jong Oranje-selectie nóg meer glans

Vrijdag, 2 september 2022 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:50

Xavi Simons is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand augustus. De negentienjarige PSV'er heeft volgens de statistieken van StatsPerform en stemmen van voetballiefhebbers het beste gepresteerd tijdens de eerste vier wedstrijden van het seizoen. Ook Brian Brobbey viel in de prijzen: de spits van Ajax is voor de tweede keer verkozen tot het Johan Cruijff Talent van de Maand. Beide spelers kenden al een mooie dag: Simons werd voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje, terwijl Brobbey zich voor het eerst mag gaan melden bij het 'grote' Oranje.

Simons kwam deze zomer over van Paris Saint-Germain en kent een uitstekende start in de Eredivisie. Woensdag schoot hij zijn ploeg al na twintig seconden op voorsprong, wat alweer zijn zesde doelpunt van het seizoen betekende. Alleen Dries Mertens scoorde in 2011 evenveel doelpunten in zijn eerste vier wedstrijden. Simons is met zijn negentien jaar en 132 dagen de jongste speler met deze prestatie in de historie van de Eredivisie.

Simons, die bij absentie van Luuk de Jong tegen FC Volendam in de spits begon, noteerde dit seizoen daarnaast twee assists. Hierdoor was de zoon van Regillio Simons in augustus elke 43 minuten betrokken bij een doelpunt van PSV. De statistieken onderstrepen zijn belang in het team. Zo kreeg geen enkele speler dit seizoen zulke grote kansen als Simons (3,2), terwijl slechts twee spelers meer kansen uit open spel (negen) creëerden dan hij.

Brobbey is op zijn beurt voor de tweede keer uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De Ajacied werd in mei 2022 eveneens uitgeroepen tot beste talent in de Eredivisie. Brobbey, jeugdproduct van Ajax, kwam deze zomer over van RB Leipzig, waar hij zich ongelukkig voelde na zijn overstap. Sinds zijn terugkeer kwam Brobbey in alle Eredivisie-wedstrijden in actie, waarin hij tot twee doelpunten en twee assists kwam.

In het Elftal van de Maand zijn PSV en sc Heerenveen hofleverancier met beide drie spelers. Bij koploper PSV zijn naast Simons ook Joey Veerman en Cody Gakpo geselecteerd. Heerenveen, dat na vier wedstrijden acht punten verzamelde en daarmee nog ongeslagen is, levert doelman Andries Noppert, Milan van Ewijk en Sydney van Hooijdonk af.

Het Eredivisie Elftal van de Maand augustus: Andries Noppert (sc Heerenveen), Gijs Smal (FC Twente), Gernot Trauner (Feyenoord), Milan van Ewijk (sc Heerenveen); Joey Veerman (PSV), Jordy Clasie (AZ), Xavi Simons (PSV); Cody Gakpo (PSV), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax) en Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen)