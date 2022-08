Nog vier Engelse clubs zijn concreet voor de handtekening van Cody Gakpo

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 09:39 • Tom Rofekamp

Cody Gakpo heeft nog vier concrete opties over, mocht hij deze zomer de stap naar de Premier League willen maken. Southampton, Everton, Wolverhampton Wanderers en Leeds United azen volgens het Eindhovens Dagblad ook vlak voor het einde van de transferwindow nog altijd op de handtekening van de oogappel van PSV. Ook Manchester United wordt in het rijtje clubs genoemd, maar de interesse van the Red Devils lijkt met de komst van Antony bekoeld. Als Gakpo vertrekt, zou PSV 'normaal gesproken' nog een vervanger halen.

Maandag maakte het Eindhovens Dagblad bekend dat Southampton zich officieel bij PSV had gemeld voor de 23-jarige vleugelaanvaller. De huidige nummer dertien van de Premier League zou bereid zijn 35 tot 40 miljoen euro neer te tellen om zijn aanval van nieuw elan te voorzien. PSV mikt echter op een bedrag van 50 miljoen en lijkt met minder geen genoegen te nemen. Er is nog maar weinig tijd om een vervanger binnen te halen, dus kan alleen een niet te weigeren bod de Eindhovenaren verleiden.

De aanstaande komst van Anwar El Ghazi wordt niet als vervanging van Gakpo gezien. El Ghazi wordt gezien als extra optie voor de rechtsbuitenpositie, naast Ismael Sabari, Johan Bakayoko en de uiterst blessuregevoelige Noni Madueke. Er is intern bij PSV dan ook de eis gesteld dat er ondanks de beperkte hoeveelheid tijd nog een directe opvolger van Gakpo komt. Door de naam van Jesper Karlsson (AZ) is in dat kader een streep gezet. De Zweed is met een vraagprijs van twintig miljoen euro te duur bevonden in Brabant.

Gakpo wil zelf graag een stap maken, weet het Eindhovens Dagblad. Tegenover ESPN gaf de geboren Eindhovenaar wel aan 'dat het hele plaatje moet kloppen'. "Dat is het. Het is een puzzel en ik moet op dit moment kijken welke puzzel het meest klopt. Bij PSV blijven is zeker geen straf, maar als er wat komt en het plaatje klopt is dat ook een goede stap", aldus Gakpo. De aanvaller staat deze jaargang over alle competities vooralsnog op vier goals en zes assists in acht optredens.