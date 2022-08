Transfer Ziyech naar Ajax ver weg: ‘Een project van 80 miljoen euro’

Maandag, 29 augustus 2022 om 17:29 • Jordi Tomasowa

De terugkeer van Hakim Ziyech naar Ajax lijkt een lastig verhaal te worden, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Amsterdammers zijn op zoek naar een opvolger voor de naar Manchester United vertrekkende Antony. De 29-jarige Marokkaans international geldt als belangrijkste kandidaat, maar volgens Verweij zou er met een mogelijke transfer in totaal tachtig miljoen euro gemoeid zijn. “Daar gaat geen club in Nederland aan beginnen", aldus de Ajax-watcher.

Voetbal International en De Telegraaf meldden vorige week woensdag dat de onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea over Ziyech muurvast zaten. De Amsterdammers zetten naar verluidt in op een verhuur van één seizoen, terwijl the Blues de creatieveling alleen willen verkopen. Volgens Verweij wordt de komst van Ziyech hierdoor een lastig verhaal. “Als Ajax Ziyech zou moeten kopen…De vraagprijs was aanvankelijk veertig miljoen euro, maar het blijkt dat ze nu ook genoegen nemen met 25 tot 30 miljoen euro. Maar dan nog, als je hem voor vier of vijf jaar aan je wilt binden. Hij heeft geen restwaarde omdat hij op leeftijd is. En je moet hem tien miljoen euro per jaar gaan betalen. Dat is een gewoon een projectje van tachtig miljoen euro. Daar gaat geen club in Nederland aan beginnen”, aldus Verweij.

Verweij stelt dat het niet de filosofie van Ajax is om een hoge transfersom neer te leggen voor een speler zonder restwaarde. “Het salaris moet je ook meerekenen in het hele pakket, dan is het gewoon een gigantisch dure speler”, zegt Verweij. “Als ze Ziyech kunnen huren, doen ze dat onmiddellijk. Maar niet voor dat geld. Dan hebben ze liever een snelle speler met diepgang. Ziyech is zeker een optie, alleen dan moet er een mogelijkheid zijn om hem goedkoop te huren. Ik heb begrepen dat er elke dag contact met hem is om te kijken of het toch nog kan. Als Ziyech niet verkocht wordt voor 1 september, kan huren voor hem en Chelsea toch nog interessant worden. Dan zou het een mogelijkheid kunnen zijn, maar op dit moment is daar absoluut geen sprake van.”

Verweij bevestigt dat andere opties eveneens de revue in Amsterdam zijn gepasseerd om Antony op te volgen. “Ocampos is een serieuze optie, alleen dat is ook weer een speler van 28 jaar zonder restwaarde, indien je hem moet kopen. Het schijnt ook een lastige jongen te zijn, mentaal een apart geval. Maar wel een geweldige voetballer. Ik denk als Ajax de kans krijgt hem bij Sevilla weg te halen, dan ze hem zullen halen. Hij is daar een beetje op een dood spoor geraak.”

Ook Leon Bailey staat volgens Verweij op het lijstje van Ajax. “Hij is ook een heel serieuze optie. Ze wilden hem al een keer of drie halen. Hij is vorige zomer voor 32 miljoen euro van Bayer Leverkusen naar Aston Villa vertrokken. Maar ik vraag me af of Aston Villa twee dagen voor de deadline nog zit te wachten om een speler te verkopen. Ze zijn wel anders gaan voetballen en de laatste weken speelt hij ook bijna niet. Hij wil graag vertrekken en graag naar Ajax.”