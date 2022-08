Ajax krijgt stevige concurrentie uit Engeland in de strijd om Hakim Ziyech

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 20:48 • Guy Habets

Ajax heeft concurrentie gekregen in de strijd om Hakim Ziyech. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Tottenham Hotspur zich bij Chelsea gemeld om de Marokkaanse spelmaker, die de afgelopen dagen veelvuldig in verband werd gebracht met een terugkeer in de Johan Cruijff Arena, over te nemen. Antonio Conte, de manager van Spurs, ziet in Ziyech de ideale versterking.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Tottenham deze week nog om tafel wil met Ziyech om een Londense transfer te bespreken. De 29-jarige stilist, die bij Chelsea op een zijspoor is beland, zou de gewenste aankoop zijn van Conte. De Italiaanse manager is nog op zoek naar een aanvaller met ervaring en zag eerder al een poging om Nicoló Zaniolo bij AS Roma los te weken mislukken. Ziyech geldt als alternatief en de financiën zijn voor Spurs een stuk eenvoudiger op te hoesten dan voor Ajax. Beide clubs zetten in op een huurdeal.

Dat Ajax achter de schermen al werkt aan de opvolging van Antony en dat Ziyech daarvoor in aanmerking komt, werd eerder al bevestigd door Fabrizio Romano. De Italiaanse transfermarktexpert meldde dat er maandag een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar, één van de technische mannen van Ajax. Wat de twee precies hebben besproken en waar de ontmoeting heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Abdullah Ziyech voedde ondertussen de geruchten rond een terugkeer van zijn broer in de Johan Cruijff ArenA. Hij postte een foto op Instagram van de Chelsea-speler in het shirt van Ajax.

De in Dronten geboren middenvelder annex aanvaller was eerder al buitengewoon succesvol in Amsterdam. Zo maakte hij in het seizoen 2018/19 deel uit van het Ajax dat de halve finale van de Champions League wist te bereiken, en werd hij in datzelfde seizoen kampioen van Nederland. Ziyech trok in 2020 voor veertig miljoen euro van Ajax naar Chelsea, waar zijn contract nog tot medio 2025 doorloopt.