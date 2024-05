‘Toptalent Vitor Roque staat nu al voor vertrek bij FC Barcelona’

De komst van Vitor Roque naar FC Barcelona heeft voor beide partijen nog niet uitgepakt zoals wellicht gehoopt. Het Braziliaanse toptalent kwam in januari vroegtijdig over van Athletico Paranaense, maar wist in het Spotify Camp Nou de hoge verwachtingen niet waar te maken. Volgens ABC wacht daarom na dit seizoen een uitleenbeurt en twee LaLiga-clubs zijn in de markt.

Barcelona ziet in dat het voor de ontwikkeling van Roque niet ideaal is om als stand-in te fungeren. Een tijdelijke overstap naar een kleinere club kan daarom uitkomst bieden.

De voorkeur van Barcelona gaat absoluut uit naar een uitleenbeurt aan een andere Spaanse ploeg. Op die manier kan Roque wennen aan het land en de Spaanse competitie, terwijl het voor de Catalanen makkelijk blijft om hem te volgen.

Inmiddels hebben twee clubs die aan die eis voldoen zich aangediend. Real Betis en Sevilla zouden voor Roque in de markt zijn en willen hem op huurbasis overnemen van Barcelona.

De negentienjarige aanvaller maakte per 1 januari van dit jaar voor veertig miljoen euro de overstap naar Catalonië. Dat bedrag kan met behulp van bonussen oplopen.

Aanvankelijk zou Roque pas medio 2024 aansluiten bij de selectie van Xavi. Door de langdurige blessure van Gavi had Barcelona echter een plekje over in de selectie en werd er gekozen voor een vroegtijdige komst van Roque, die dus direct naar de jaarwisseling overkwam vanuit Brazilië.

Sinds zijn komst naar Barcelona speelde rechtsbenige spits, die ook op beide flanken uit de voeten kan, slechts 310 minuten in het eerste van Barça. Hij was daarin goed voor twee doelpunten.

