Perez neemt Bergwijn als voorbeeld en ziet Ten Hag ‘gevaarlijk’ spel spelen

Maandag, 22 augustus 2022 om 08:26 • Wessel Antes • Laatste update: 08:35

Kenneth Perez noemt Steven Bergwijn in Dit was het Weekend het bewijs dat de absolute topclubs er niet goed aan doen om spelers uit de Eredivisie te halen. De 24-jarige buitenspeler was op een zijspoor beland bij Tottenham Hotspur, maar verkeert sinds zijn terugkeer bij Ajax in grootse vorm.

Perez is onder de indruk van de eerste weken van Bergwijn als Ajacied, maar stelt ook dat hij een voorbeeld zou moeten zijn voor buitenlandse clubs. “Hij is hét voorbeeld waarom ik zeg dat ik niet begrijp dat de grote clubs in Europa spelers uit Nederland halen. Hij speelt niet of nauwelijks bij Tottenham, komt terug en speelt met twee vingers in de neus mee in de Eredivisie.” Bergwijn was in zijn eerste vier wedstrijden voor Ajax goed voor vijf treffers.

Eerder gaven de vertrokken spelers van Ajax uit 2018/19 hetzelfde voorbeeld, volgens Perez. Na een succesvol seizoen in de Champions League zwaaiden de Amsterdammers onder meer Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) uit. Een zomer later gingen ook Donny van de Beek (Manchester United), Sergiño Dest (Barcelona) en Hakim Ziyech (Chelsea) de deur uit. Vrijwel alle spelers hebben moeite gehad om te imponeren bij hun nieuwe club, zo stelt Perez. “We hebben een geweldig Ajax gezien in de Champions League. Wij vielen over elkaar heen over hoe fantastisch ze niet waren. Noem een van die spelers die een drijvende kracht is geworden bij een club in het buitenland.”

Daarbij is Van de Beek het beste voorbeeld volgens Perez. “Donny van de Beek liet het zien in Europa, maar heb je die zien voetballen bij Manchester United? Het lijkt helemaal nergens op. Wat zegt dat? Dat Ajax op dat moment een speelplan had en dat de spelers aan elkaar gewend waren. Maar individueel was het dus helemaal niet zo heel goed.” Ajax werd uiteindelijk in allerlaatste seconde van de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

De analist van ESPN is het met AD-columnist Sjoerd Mossou eens dat Erik ten Hag een gevaarlijk spel speelt bij Manchester United. “Het is geweldig dat er clubs als United zijn die zo slecht geleid worden en maar strooien met geld. Ten Hag is daar ook onderdeel van, niet alleen de Glazers, maar ook hij zelf speelt zo’n gevaarlijk spel.” Perez zou als technisch directeur van een Europese grootmacht anders handelen. “Als je ziet wat voor percentage enigszins belangrijk wordt bij zo’n club, begrijp ik niet dat clubs het blijven doen.”