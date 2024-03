Onherkenbare Nicklas Bendtner volgt Kenneth Perez op als analist

Kenneth Perez is niet langer werkzaam bij de Deense televisiezender TV2. De in Kopenhagen geboren analist van ESPN werd in zijn geboorteland ingehuurd als voetbalexpert bij interlands van de Danish Dynamite, maar ondertekende eind vorig jaar geen nieuw contract. Zodoende komt er bij TV2 een plekje vrij voor Nicklas Bendtner, de voormalig cultspits van Arsenal.

Perez baalt er niet van dat hij stopt bij TV2. “Nee, het is niet erg. Er is gekozen voor een andere weg en dat is goed”, aldus de kritische analist tegenover het Deense Bold. Perez woont al sinds 1997 in Nederland. Destijds werd hij door trainer Sef Vergoossen op 22-jarige leeftijd naar MVV Maastricht gehaald.

De 49-jarige Perez wordt bij TV2 opgevolgd door de 36-jarige Bendtner, al was hij daar zelf nog niet van op de hoogte. “Is dat zo? Dat wist ik niet, maar ze mogen natuurlijk zelf beslissen hoe ze die rol invullen.” Bendtner, die een stuk meer interlands speelde dan Perez (81 tegenover 24), zal te zien zijn rondom de interlands van het Deense nationale elftal.

Bendtner was tijdens de afgelopen interlandperiode al te zien als tijdelijke opvolger van Perez en dat is blijkbaar goed bevallen. TV2 lijkt voor een langere periode in zee te gaan met de in 2020 gestopte spits. Bendtner hing zijn schoenen in januari van dat jaar aan de wilgen als speler van FC Kopenhagen.

Denemarken speelde afgelopen week oefeninterlands tegen Zwitserland (0-0) en de Faeröer Eilanden (2-0 winst). Op X ging het echter vooral over de haardracht van Bendtner, die tegenwoordig lange manen heeft. “Heeft Bendtner een nieuwe hoed van haar?”, vraagt een Deense voetballiefhebber op het medium zich af.

Bendtner kwam in zijn spelersloopbaan onder meer uit voor Arsenal, Juventus en VfL Wolfsburg. De boomlange Deen ontwikkelde zich met name in Engeland tot een ware cultheld, waar hij de bijnaam Lord Bendtner aan heeft overgehouden.

In 2009 werd Bendtner in zijn geboorteland verkozen tot Voetballer van het Jaar. In Denemarken heeft hij überhaupt geen onverdienstelijke status, daar hij namens het nationale elftal relatief goed gepresteerd heeft. In totaal speelde Bendtner 81 interlands namens Denemarken, waarin hij goed was voor 30 doelpunten en 12 assists.

