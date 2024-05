Celtic verslaat Rangers in Old Firm ondanks goal Dessers: 54ste landstitel nabij

Celtic heeft zaterdagmiddag in de Old Firm afgerekend met rivaal Rangers. In eigen huis was de koploper van de Schotse Premiership, ondanks een doelpunt van voormalig Eredivisionist Cyriel Dessers, met 2-1 te sterk. Het gat op de ranglijst tussen koploper Celtic en nummer twee Rangers is nu zes punten, met nog twee duels te spelen. Celtic, dat ook een beter doelsaldo heeft, heeft het kampioenschap daarmee zo goed als binnen.

Rangers was in de eerste helft via voormalig PSV’er Fábio Silva enkele keren dicht bij de openingstreffer, maar het was Celtic dat na ruim een half uur spelen via Matt O’Riley op voorsprong kwam.

De middenvelder kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied van ploeggenoot Callum McGregor en schoot de bal in de korte hoek: 1-0.

De fans van de thuisploeg waren nog maar nauwelijks bekomen van dat feestje, of het stond al 2-0. Een lage voorzet van Daizen Maeda werd door verdediger John Lundstram ongelukkig achter zijn eigen doelman getikt.

De wedstrijd was helemaal los, want enkele minuten later stond het plots 2-1. Een voorzet van Borna Barisic werd voor het doel gekopt, waar Dessers klaarstond om binnen te koppen. Het was het vijftiende competitiedoelpunt van de Belg dit seizoen.

Rangers eindigde de eerste helft met tien man. Lundstram maakte een keiharde overtreding op Alistair Johnston. De scheidsrechter gaf de Engelsman in eerste instantie geel, maar na inmenging van de VAR besloot hij die om te zetten in een rode kaart.

Vroeg in de tweede helft kreeg Celtic via een penalty de uitgelezen mogelijkheid om op 3-1 te komen, maar doelman Jack Butland keerde de strafschop van O’Riley.

Rangers leefde dus nog, maar de 3-1 hing meer in de lucht dan de 2-2. Maeda leek die beslissende derde treffer voor Celtic tot twee keer toe te maken, maar beide treffers werden afgekeurd wegens buitenspel. Toch trok Celtic de zege over de streep, waardoor de 54ste landstitel lonkt.

