Opmerkelijk: nederlaag in CL-finale levert Borussia Dortmund meer op dan winst

Borussia Dortmund krijgt meer geld als het de Champions League-finale verliest, dan wanneer het wint. Dat heeft alles te maken met Real Madrid-speler Jude Bellingham, die vorig jaar zomer de overstap maakte van de Duitse naar de Spaanse club.

Bellingham maakte vorig jaar voor meer zo’n 103 miljoen euro de overstap van Dortmund naar Real. Behalve een enorme transfersom kwamen beide clubs ook nog de nodige clausules overeen rondom de Engelsman.

Eén van die clausules houdt in dat Dortmund een bedrag van zo’n 4,9 miljoen euro krijgt van Real, als Bellingham de Champions League weet te winnen met de Koninklijke.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als Dortmund de Champions League-finale verliest, dan krijgt het als verliezend finalist alsnog 15,5 miljoen euro. Daar komt dan ook nog de 4,9 miljoen euro bij vanwege de winst van Jude Bellingham namens Real Madrid. In totaal is dat dus ongeveer 20,4 miljoen euro.

In het geval dat de Duitsers winnen, bedraagt het prijzengeld van de UEFA 20 miljoen euro. Zo’n 400.000 euro minder dan als Dortmund zou verliezen dus.

Overigens krijgt Dortmund ook nog geld als Bellingham wordt opgenomen in het Champions League Team of the Season. Dat bedrag ligt rond de 1,7 miljoen euro.

Uiteraard zal Dortmund alsnog alles op alles zetten om de Champions League te winnen, ook omdat het verschil van 400.000 euro weinig voorstelt voor een dergelijke topclub. De Champions League-finale vindt dit jaar op zaterdag 1 juni plaats, op Wembley.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties