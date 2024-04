Perez ontvangt groot nieuws als 1 aprilgrap: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

Het nieuws dat Sven Mislintat waarschijnlijk invulling gaat geven aan de functie technisch directeur bij Borussia Dortmund is bij Kenneth Perez aangekomen als een 1 aprilgrap. Tijdens de uitzending van Voetbalpraat (ESPN) laat de analyticus weten enorm verbaasd te zijn over de keuze van die Borussen om voor de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax te gaan.

“Het is natuurlijk 1 april vandaag, dus ik dacht dat het een grap was”, begint Perez. “Maar ik las dat Mislintat gewoon bij Dortmund gaat tekenen. Eventueel als technisch directeur.”

“Schrikken jullie daar niet van?”, vraagt Perez aan tafelgenoten Martijn Krabbendam en Willem Vissers. “Toen ik het nieuws las, dacht ik: oké, dit is de 1 aprilgrap dus.” De terugkeer van Mislintat bij Dortmund hangt al een tijdje in de lucht. Begin maart kwamen de eerste berichten naar buiten en sindsdien kwamen beide partijen steeds dichter bij een akkoord.

Sven Mislintat naar Borussia Dortmund een 1 april grap? ?? "Je zit toch in de kranten te zoeken naar iets wat overdreven is en niet kan kloppen." — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2024

“Je bent in de kranten aan het zoeken naar nieuws dat echt overdreven is of naar iets waarvan je zegt: dit kan niet kloppen. Ik denk dat dit het dus was, maar ik weet het niet helemaal zeker want het blijft de voetballerij”, vervolgt Perez.

“Als het nieuws klopt, dan is dat toch best wel bijzonder. Er moet ten eerste nog een rapport komen over een aantal discutabele transfers. En dat is er nog niet eens. Als club wacht je toch ook dat rapport af, zeker als de prestaties slecht waren?”

“En als je los daarvan kijkt naar zijn resultaten in zijn periode bij Ajax, dan denk je toch ook als Dortmund: is dit het nou? Maar goed, in de voetballerij kan veel, dus dit ook”, besluit de analist.

Martijn Krabbendam vindt het eveneens opmerkelijk dat Dortmund voor Mislintat gaat. “Ik denk dat Dortmund niet gebeld heeft naar Ajax om te vragen hoe het gegaan is.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties