Manchester City dankt goalgetter Gvardiol en neemt koppositie over van Arsenal

Manchester City heeft zaterdagmiddag ook tegen Fulham geen fout gemaakt in de Premier League. Op bezoek in Londen won de ploeg van manager Pep Guardiola met 0-4, door doelpunten van Josko Gvardiol (tweemaal), Phil Foden en Julián Álvarez. Smet op de zege was het geblesseerd uitvallen van Nathan Aké. Koploper Manchester City heeft nu twee punten meer dan nummer twee Arsenal. Beide clubs moeten nog twee wedstrijden spelen dit Premier League-seizoen.

Aan de kant van Fulham was er centraal in de verdediging een basisplek voor voormalig Ajacied Calvin Bassey. Kenny Tete moest genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Manchester City stond Aké als vanzelfsprekend aan de aftrap.

De bezoekers openden na twaalf minuten op fraaie wijze de score. Gvardiol kreeg de bal terug na een combinatie met Kevin De Bruyne, trok naar binnen en schoot in de korte hoek raak: 0-1. Het was het vierde doelpunt in de laatste zeven officiële duels voor de Kroaat.

Daar is de ???????????? ???????????????????? voor City ?? Joško Gvardiol zet 'The Citizens' op een 0-1 voorsprong bij Fulham ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 11, 2024

Niet lang na de voorsprong volgde een grote tegenslag voor the Citizens. Aké probeerde een bal te onderscheppen, maar raakte daarbij geblesseerd aan zijn voet. De verdediger probeerde het nog vijf minuten, maar moest zich uiteindelijk toch laten vervangen door Kyle Walker.

Ook in het restant van het eerste bedrijf domineerde Manchester City. Bernardo Silva en Phil Foden zagen hun schoten echter gekeerd worden door doelman Bernd Leno, terwijl een poging van Manuel Akanji in kansrijke positie over het doel ging.

Aan het begin van de tweede helft miste zowel Bernardo Silva als Rodrigo Muniz door goed keeperswerk een kans, alvorens Foden er 0-2 van maakte. De vleugelspeler schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak in de uiterste hoek.

Erling Braut Haaland had niet veel later de 0-3 op zijn schoen, maar schoot in kansrijke positie wild over en naast. Gvardiol, die bij de tweede paal een voorzet van Bernardo Silva binnengleed, besliste het duel daarna alsnog. In de blessuretijd veroorzaakte Issa Diop, die daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg, nog een strafschop. Álvarez faalde niet vanaf elf meter: 0-4.

