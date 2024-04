Kenneth Perez: 'Wat hij doet in zo'n dolend Ajax is buitengewoon knap'

Kenneth Perez schat in dat het ontzettend lastig is om je als speler te onderscheiden in het huidige Ajax. De analist spreekt, met die gedachte in het achterhoofd, zijn bewondering uit voor Brian Brobbey, een van de weinige lichtpuntjes bij de Amsterdammers dit seizoen.

"Er zijn een aantal spelers die wel voldoen", begint Perez zijn relaas bij Voetbalpraat van ESPN. "Die ondersneeuwen onder de malaise die er is, die an sich individueel echt wel prima spelers zijn."

"Maar je gaat nu mee in deze malaise en daar kan je je niet van onttrekken", gaat de Deen verder. "Zet maar een aantal van die Feyenoord-spelers die worden geroemd in dit dollende elftal en dan hebben we het ook niet over hoe geweldig die zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het is écht lastig om je daarvan te onttrekken en daarom vind ik ook de prestaties van Brobbey dit seizoen buitengewoon knap. In zo'n dolend elftal alsnog kunnen excelleren, jezelf laten zien..."

"Hij staat op negentien doelpunten dacht ik. Dat is toch buitengewoon knap in dit elftal?", besluit Perez zijn betoog. Brobbey staat overigens op 20 treffers in 38 wedstrijden dit seizoen.

Afgelopen weekend kwam de 22-jarige spits niet in actie. Zijn werkgever nam het in Rotterdam op tegen Feyenoord en ging met 6-0 onderuit.

Brobbey is op de weg terug van een blessure en bleef negentig minuten op de bank. Zijn laatste optreden dateert van halverwege maart, toen de aanvalsleider geblesseerd uitviel tegen Sparta Rotterdam (2-2).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties