Rik Elfrink onthult hoogte van terugkoopclausule in contract Malik Tillman

Bayern München kan Malik Tillman over twee jaar voor 35 miljoen euro terugkopen van PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zaterdagochtend via X. De Eindhovenaren maken deze zomer naar verluidt zo’n 12 miljoen euro over aan der Rekordmeister voor de diensten van de 21-jarige Tillman, die tot medio 2028 heeft getekend in het Philips Stadion.

Ook transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt het nieuws van Elfrink zaterdag direct via X. PSV maakte vrijdagmiddag al bekend dat Tillman definitief is overgenomen van Bayern München, al was over de hoogte van de opgenomen terugkoopclausule nog niets bekend.

Bayern München gebruikt deze constructies wel vaker bij de verkoop van jonge spelers met een hoog potentieel. Zo zwaaiden de Duitsers in 2022 Joshua Zirkzee uit voor slechts 8,5 miljoen euro. De recordkampioen van de Bundesliga kan de spits voor zo’n 20 miljoen euro terugkopen van Bologna, al lijkt dat voor nu niet aan de orde. Ook moet Zirkzee daarvoor eerst toestemming geven. Bij Tillman zal dat eveneens het geval zijn.

Tillman, tienvoudig international van Team USA, is volgens Transfermarkt inmiddels al 17 miljoen euro waard, waardoor het erop lijkt dat technisch directeur Earnest Stewart een goede zet heeft gedaan met deze deal.

Via de clubwebsite van PSV reageerde Tillman vrijdag al op het nieuws. “Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf. Het eerste seizoen is geweldig geweest en ik hoop dat we de komende jaren nog veel prijzen gaan pakken. Dat geeft me het vertrouwen dat ik hier op de juiste plek ben en dat ik me hier kan ontwikkelen tot een nog betere voetballer.”

Ook technisch directeur Earnest Stewart kwam aan het woord. "Malik heeft dit seizoen zijn waarde meer dan bewezen. Het is een fantastische voetballer met ontzettend veel kwaliteiten. Daarnaast heeft hij ook nog eens een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, als voetballer en als mens. Ik ben erg blij dat hij nog lang voor PSV speelt."

Tillman doorliep de jeugdopleiding van Bayern München. Toen hij negentien was maakte hij voor die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. In het seizoen 2022/23 speelde hij een jaar op huurbasis voor het Schotse Rangers.

Vorig jaar zomer keerde hij terug bij Bayern, maar dat duurde niet lang: PSV klopte aan, en de clubs bereikten een akkoord over een huurovereenkomst. Dit seizoen is de aanvallende middenvelder belangrijk voor de Eindhovenaren, met tot dusver 9 goals en 15 assists in 38 officiële duels. Als kers op de taart werd Tillman vorige week landskampioen met PSV.

Verbijstering bij PSV

Volgens Elfrink is PSV ‘volkomen verbijsterd’ over de gang van zaken. “Tussen Bayern en PSV waren afspraken gemaakt om niet te lekken over clausules en bedragen bij Tillman en Bayern en er is iemand geweest die dit toch heeft gedaan”, schrijft de journalist daarover.

