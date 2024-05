Francesco Farioli reageert op geruchten rondom overstap naar Ajax

Francesco Farioli won vrijdagavond met zijn OGC Nice van Le Havre (1-0). De Italiaanse trainer wilde tijdens het persmoment na afloop weinig kwijt over de geruchten rondom zijn eventuele transfer naar Ajax. Farioli zegt dat alle berichtgeving rondom zijn persoon geen invloed heeft op zijn selectie. Zelf zou de 35-jarige oefenmeester zich ook nog steeds volledig focussen op Nice.

In eerste instantie leek Ajax volle bak voor Graham Potter (48) te gaan, maar nu de gesprekken met de Engelsman zijn afgekapt lijken de Amsterdammers zich te richten op de komst van Farioli. De Italiaan ligt bij Nice nog tot medio 2025 vast, waardoor Ajax hem middels een transfersom moet losweken uit de Ligue 1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zelf wilde Farioli na het thuisduel met Le Havre weinig kwijt over de vermeende interesse. De ambitieuze trainer verzekerde dan ook dat hij zich niet laat beïnvloeden door de geruchten. “Dat heeft geen invloed op ons. Wij moeten denken aan onze doelstelling, dat heb ik eerder al gezegd. Het is belangrijk om de focus op het heden te hebben. Daarbij verwijs ik weer naar onze Nice-bubbel.”

“Vanavond heeft het geen enkele zin om over mezelf of andere individuen te spreken”, ging Farioli verder. “Wat zin heeft, is praten over wat dit team heeft bereikt. Praten over de club en de mensen die hard hebben gewerkt om deze doelstelling te halen. We hebben nog acht dagen te gaan om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Volgens diverse Nederlandse media ziet Farioli een overstap naar Amsterdam wel zitten, maar zelf spreekt hij dat dus nog niet uit. De voormalig eindverantwoordelijke van Fatih Karagümrük en Alanyaspor strijkt bij Nice op jaarbasis zo’n 750.000 euro op. In de Johan Cruijff ArenA kan Farioli er financieel vermoedelijk op vooruit gaan.

Met de thuiszege op Le Havre stelde Nice vrijdagavond Europees voetbal veilig. Jérémie Boga kroonde zich tot matchwinner in de Allianz Riviera. Door de overwinning maakt Nice nog altijd kans op Champions League-voetbal.

De achterstand op de nummer drie, Stade Brest, bedraagt momenteel vier punten. Wel speelde de club van doelman Marco Bizot een wedstrijd meer. Ook de nummer vier van Frankrijk, LOSC Lille, mag hopen op het miljardenbal. Les Dogues hebben een punt meer verzameld dan Nice en staan daarmee op de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de kwalificatie voor de Champions League.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties