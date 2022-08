Calvin Bassey is eerlijk over de moeizame eerste weken als speler van Ajax

Zondag, 21 augustus 2022 om 19:05 • Guy Habets

Calvin Bassey merkt veel verschillen tussen spelen voor Rangers en spelen voor Ajax en geeft eerlijk toe dat hij moet wennen. De centrale verdediger, die deze zomer voor ruim 25 miljoen de overstap naar de Johan Cruijff Arena maakte, debuteerde in de uitwedstrijd bij Sparta (0-1 winst) in de Amsterdamse basis en werd tijdens de wedstrijd veelvuldig gecoacht.

Ajax hield de deur, zij het het moeite, gesloten tegen Sparta en trok daardoor de overwinning over de streep. Dat het spel niet sprankelend was, deerde Bassey niet. "De eerste helft was beter dan de tweede, want daarin zakten we ver weg", meldt de stopper in gesprek met ESPN. Soms kun je nou eenmaal niet op je best spelen en dan moet je gewoon zorgen dat je in ieder geval wint. Dat hebben we vandaag wel goed gedaan."

Bassey moet zelf nog wennen aan zijn nieuwe club. De verschillen tussen Rangers en Ajax zijn volgens hem groot. "Ajax wil veel tikken en dan kom je in andere ruimtes te staan dan ik gewend was. Daar moet ik van leren en het is nu zaak om mijn ploeggenoten nog beter te leren kennen en te weten wat zij prettig vinden. Daar blijf ik mee doorgaan. Voor sommigen duurt het een maand en voor sommigen een jaar om helemaal gewend te zijn. Ik doe mijn best om het zo snel mogelijk voor elkaar te hebben en neem alles als een spons in mij op."

Dat geldt ook voor de aanwijzigingen die de Engelsman tijdens de wedstrijd krijgt. Het viel op dat Bassey veelvuldig werd gecoacht door de staf en zijn medespelers. "Als ze met me praten, gaat het vaak over het positioneren en de ruimtes waar ik in moet gaan staan. Het is natuurlijk ook anders als je vanaf de zijkant kijkt, of als je een ander perspectief op het veld hebt. Ze willen me allemaal helpen om mijn leven op het veld makkelijker te maken."