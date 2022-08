‘Erik ten Hag grijpt in en peinst over reserverol voor Harry Maguire’

De dramatische competitiestart van Manchester United zou Harry Maguire weleens de kop kunnen kosten. Volgens Manchester Evening News peinst Erik ten Hag erover om de centrale verdediger te slachtofferen tegen Liverpool. In dat geval moet Lisandro Martínez het hart van de defensie vormen met Raphaël Varane. Van laatstgenoemde wordt sowieso verwacht dat hij aan de aftrap verschijnt tegen the Reds.

Door de nederlagen tegen Brighton and Hove Albion (1-2) en Brentford FC (4-0) is de kritiek op Maguire flink toegenomen. Bronnen in de kleedkamer hebben tegenover Manchester Evening News gezegd dat de spelers het gevoel hebben dat de huidige aanpak van Ten Hag niet strookt met de vaardigheden. Tegen Liverpool wordt om die reden om een ander strijdplan gevraagd. Afgelopen seizoen was Liverpool in beide ontmoetingen met United te sterk. Op Anfield werd het 4-0, terwijl United in eigen huis met liefst 0-5 klop kreeg.

Of het daadwerkelijk tot een reserverol voor Maguire gaat leiden moet nog blijken. De Engelsman draagt de aanvoerdersband en kon in de voorbereiding rekenen op het volste vertrouwen van Ten Hag. "Hij heeft het in het verleden bewezen, maar hij moet het ook bewijzen in de huidige tijd en in de toekomst", zei Ten Hag in Melbourne. "Hij heeft zestig keer voor Engeland gespeeld. Harry is echt indrukwekkend en ik verwacht veel van hem. Maar er is ook interne concurrentie en dat is wat een club als United nodig heeft. Met elf spelers kun je niet winnen. We hebben een ploeg nodig."

Ook Martínez is onderwerp van discussie. De van Ajax overgekomen Argentijn wordt bekritiseerd om zijn geringe leeftijd en zag er net als Maguire niet goed uit tijdens de eerste twee competitieduels. "Nu moeten we managers of spelers nooit te vroeg beoordelen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan werken omdat hij niet de lengte heeft om in een viermansdefensie te spelen", liet Jamie Carragher zich ontvallen bij Monday Night Football. "Misschien kan hij als linksback fungeren, misschien kan hij in een driemansdefensie spelen, maar in een achterhoede met vier verdedigers rendeert hij niet in de Premier League."