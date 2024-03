Southgate: ‘Ik heb hem gebeld, maar hij wilde niet geselecteerd worden’

Gareth Southgate heeft tevergeefs een poging gedaan om Ben White bij de Engelse nationale ploeg te halen. De verdediger van Arsenal keerde tijdens het WK in Qatar vroegtijdig terug naar huis nadat hij niet op de bank wenste plaats te nemen achter Harry Maguire.

Southgate kreeg afgelopen week de pijnlijke afzegging van White te verwerken, zo onthult hij tijdens het persmoment van de FA. “We kregen een belletje van Arsenal. De club gaf aan dat Ben White momenteel niet zit te wachten op een oproep voor het nationale elftal.”

White speelde tot dusver vier interlands en daar blijft het voorlopig bij. Engeland oefent binnenkort tegen Brazilië en België. Kort voor het EK staan nog twee oefenwedstrijden gepland tegen Bosnië en Herzegovina (3 juni) en IJsland (7 juni).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“White wil niet geselecteerd worden en dat vind ik heel jammer”, herhaalde Southgate zichzelf donderdag. “Ik ben erg gecharmeerd van hem. Ik nam hem mee naar het EK en WK. In Qatar heb ik nog met Ben gesproken en ik wilde hem graag weer uitnodigen, maar ik merk terughoudendheid van zijn kant.”

"Het enige wat ik verder wil zeggen is dat er geen probleem is tussen ons. Ook is er nooit een probleem geweest met Steve Holland (assistent-bondscoach, red.). Dat is benoemd in artikelen, maar daar houd ik niet van."

Southgate accepteert het dat er dingen worden gezegd die niet kloppen. "In deze rol moet je dat verdragen. Maar dat dit gebeurt met een belangrijk lid van de technische staf gaat te ver. Dat is niet de reden dat Ben niet beschikbaar is."

Wat Southgate betreft staat de deur voor White nog altijd open voor een terugkeer. "Ik kan niet zeggen dat hij het niet verdient om erbij te zitten. Ben is een goede speler en ik ben ervan overtuigd dat hij het verschil kan maken voor Engeland."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties