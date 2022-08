Casemiro geeft Erik ten Hag en Manchester United verrassende hoop

Woensdag, 17 augustus 2022 om 18:21 • Guy Habets

Manchester United mag daadwerkelijk hopen op de komst van Casemiro. Volgens Marca staat de Braziliaanse middenvelder van Real Madrid niet onwelwillend tegenover een overstap naar Old Trafford, mede door de aantrekkelijke financiën die hem aangeboden zijn. Het gebrek aan Champions League-voetbal bij het team van Erik ten Hag is wel een nadeel.

Dinsdag werd duidelijk dat United de pijlen gericht heeft op Casemiro, nu de komst van Adrien Rabiot van Juventus is afgeketst en het er niet op lijkt dat Frenkie de Jong nog gehaald kan worden. Er waren echter twijfels of de controleur wel trek had in een overstap, aangezien hij niet weg hoeft van Real Madrid en de Braziliaan met De Koninklijke al vijf keer de Champions League won. Toch is een transfer niet helemaal ondenkbaar: Casemiro kan in Engeland meer verdienen en heeft zijn management opgedragen om de mogelijkheden te verkennen.

Het gebrek aan Champions League-voetbal bij United is hem wel een doorn in het oog en het is nog afwachten of dat een breekpunt wordt voor Casemiro. Ondertussen wordt door de club van manager Ten Hag een bod voorbereid van zestig miljoen euro. Daarmee hopen the Mancunians het tot medio 2025 doorlopende contract van de Braziliaan af te kopen. Real Madrid heeft met Aurelien Tchouaméni al een eventuele opvolger in huis.

Afgelopen weekend zat Casemiro nog op de bank bij Real en zag dat zijn Franse concurrent vanaf de aftrap mocht beginnen. Wellicht dat dat ook een reden kan zijn om voor een samenwerking met Ten Hag te kiezen, die zich waarschijnlijk een andere start bij Manchester United had voorgesteld. De 52-jarige oefenmeester ging tijdens de eerste twee Premier League-duels van het seizoen onderuit tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion (0-2) en Brentford (4-0), waardoor United momenteel op de twintigste plaats in de Premier League bivakkeert.