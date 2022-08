‘José Mourinho sluit Justin Kluivert uit van de groepstrainingen’

Maandag, 1 augustus 2022 om 23:24 • Mart van Mourik

Justin Kluivert is niet meer welkom op de trainingen van AS Roma, zo meldt Il Tempo maandagavond. Trainer José Mourinho zou de 23-jarige aanvaller verteld hebben dat hij niet in de plannen voor komend seizoen voorkomt en op zoek mag gaan naar een nieuwe club. Kluivert ligt nog tot medio 2023 vast in Rome.

De mededeling van Mourinho aan het adres van Kluivert komt niet uit de lucht vallen. Begin juni berichtte Il Tempo al over de vertrekwens van de voormalig Ajacied, die graag terug zou willen keren bij OGC Nice. Afgelopen voetbaljaargang kwam de buitenspeler op huurbasis in actie namens les Aiglons. Kluivert staat al sinds 2018 onder contract in de Italiaanse hoofdstad en werd in 2020 ook al een seizoen uitgeleend aan RB Leipzig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kluivert kende een wisselvallig seizoen bij Nice, waarin hij in het begin een zware hamstringblessure opliep. Toch stond de linksbuiten, mits hij fit was, doorgaans in de basis. In totaal kwam hij tot 6 goals en 6 assists in 31 officiële optredens, waarvan 27 keer als starter. Eerder voerde Nice al gesprekken met Roma over een definitieve overname van Kluivert, maar de Zuid-Franse club was niet bereid om aan de vraagprijs van veertien miljoen euro te voldoen. Mogelijk is Roma bereid het prijskaartje aan te passen nu Mourinho zijn besluit genomen heeft.

Kluivert is niet de enige die twee weken voor de start van het Serie A-seizoen de kans op speeltijd ziet vervliegen. Eerder communiceerde Mourinho al dat ook Riccardo Calafiori, Ante Coric, William Bianda, Amadou Diawara, Alessio Riccardi, Devid Bouah, Ruben Providence en Gonzalo Villar op zoek mogen naar een nieuwe uitdaging. Volgens de Italiaanse berichtgeving staat Kluivert ook in de belangstelling van Fulham.