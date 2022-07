Perr Schuurs zet seinen op groen; Di Marzio noemt mogelijke transfersom

Vrijdag, 29 juli 2022 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

Perr Schuurs heeft intern bij Ajax laten doorschemeren graag naar Torino te verkassen, zo meldt Gianluca Di Marzio. De 22-jarige centrumverdediger is zijn reserverol in Amsterdam beu en lijkt toe aan een nieuwe uitdaging. Daarvoor is echter vooral ook een akkoord nodig tussen Torino en Ajax. Zover is het nog niet, al verwacht Di Marzio dat beide partijen nader tot elkaar zullen komen.

Ajax zet in op een bedrag van vijftien miljoen euro, maar het bod uit Turijn is beduidend lager, weet de transfermarktexpert. Het lokale Tuttosport pakte vrijdagochtend op zijn voorpagina uit met het nieuws dat Torino zeer concreet is voor Schuurs. De nummer tien van het afgelopen seizoen in de Serie A stuurde vrijdag een delegatie naar Amsterdam om de onderhandelingen met Ajax tot een goed eind te brengen. Di Marzio schat in dat een akkoord bereikt zou kunnen voor een bedrag van tien tot twaalf miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder op de vrijdag bevestigde Wessel Weezenberg, de zaakwaarnemer van Schuurs, de onderhandelingen. “Torino is een belangrijke kandidaat, maar er zijn veel meer clubs concreet voor Perr”, zei de spelersagent tegenover De Telegraaf. Volgens Di Marzio heeft het snel handelende Torino inmiddels goede papieren, nu Schuurs heeft aangegeven graag in het Granata te willen spelen. De voormalig verdediger van Fortuna Sittard ligt goed in de markt in Italië, want ook Fiorentina en Bologna zouden interesse hebben.

Schuurs speelt sinds de zomer van 2018 voor Ajax. De Amsterdammers betaalden in januari 2018 twee miljoen euro aan Fortuna Sittard voor de verdediger. Sindsdien speelde hij 90 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 3 keer scoorde en 4 assists gaf. Bij Ajax won Schuurs door de jaren heen veel prijzen. Zo werd hij drie keer landskampioen en won hij daarnaast twee TOTO KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal.