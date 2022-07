Veelbesproken rechtszaak verpest WK-voorbereiding Neymar

Donderdag, 28 juli 2022 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:06

Neymar moet zich in aanloop naar het WK in Qatar verantwoorden voor de Spaanse rechter. De Braziliaan verkaste in 2013 van Santos naar Barcelona, maar al snel doemden er vraagtekens op over het bedrag dat de Catalaanse grootmacht overmaakte. Volgens de Spaanse rechter zijn er bij de transfer ‘onregelmatigheden’ aangetroffen. Behalve Neymar moeten ook zijn ouders, de clubs en Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu en diens voorganger Sandro Rosell voor de rechtbank verschijnen wegens vermoedelijke corruptie.

De magistraat is van mening dat de aanvaller van Paris Saint-Germain in aanmerking komt voor een gevangenisstraf van twee jaar plus een schadevergoeding van tien miljoen euro. De Braziliaanse investeringsgroep DIS, die veertig procent van de sportrechten van Neymar bezat, spande een zaak aan naar aanleiding van de transfer. DIS zou veertig procent van de ‘officiële’ transfersom, circa 17,1 miljoen euro, gekregen hebben. Volgens het Spaanse gerecht bedroeg de werkelijke som minstens 83 miljoen euro, in plaats van de 57 miljoen euro die geopperd werd door Barcelona, waardoor de investeringsgroep naast enkele miljoenen gegrepen zou hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Openbaar Ministerie is van mening dat bij de transfer van Neymar van Santos naar Barcelona in totaal een bedrag van 8,4 miljoen euro aan belastingen is ontdoken. Later gaf de clubleiding toe dat het inderdaad allerlei financiële constructies had opgezet, zoals met de vader annex zaakwaarnemer van Neymar, om de prijs bewust laag te houden. Volgens informatie van El País eist het OM een gevangenisstraf van twee jaar voor Neymars vader en een jaar voor zijn moeder. De slepende zaak dient van 17 tot 31 oktober, vlak voordat het WK begint in Qatar.

Omdat Barcelona het verschil van veertig miljoen als een ‘schadevergoeding’ uitlegde en dus niet als onderdeel van de transferkosten bestempelde, gingen de extra miljoenen aan de neuzen van DIS voorbij. Het bedrijf laat het er echter niet bij zitten en dringt via de rechter aan op een gevangenisstraf voor de sterspeler. De kans is echter klein dat Neymar ook daadwerkelijk achter de tralies belandt. Gevangenisstraffen tot twee jaar zijn in Spanje bij een eerste veroordeling voorwaardelijk. Neymar blijft beweren dat hij zich alleen op het voetbal had gericht en dat hij blind vertrouwde op zijn vader, die ook dienst doet als zijn manager.