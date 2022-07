Nieuw vertrek in zicht bij Liverpool: Juventus komt met verbeterd bod

Woensdag, 27 juli 2022 om 11:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Liverpool dreigt na Sadio Mané en Takumi Minamino opnieuw een voorhoedespeler kwijt te raken. Juventus heeft zich bij de club gemeld met de intentie om Roberto Firmino over te nemen, melden Engelse media. De Italiaanse topclub is bereid om met een verbeterd voorstel van zo'n 23 miljoen euro te komen voor de Braziliaan. Firmino raakte afgelopen seizoen zijn basisplaats kwijt en hoeft met de komst van Darwin Núñez ook komend seizoen niet op veel vertrouwen te rekenen van manager Jürgen Klopp.

Juventus deed deze window al eerder een poging om Firmino los te weken, maar kreeg toen nul op het rekest van the Reds. Een hernieuwde poging moet alsnog tot een uittocht leiden voor de Braziliaans international. Ondanks het vertrek van vleugelspeler Sadio Mané naar Bayern München, is Firmino niet langer de gegarandeerde basisspeler die hij in het verleden was onder Klopp. Het aantrekken van Diogo Jota in 2020 en de komst van Luis Díaz en Núñez maken de kans op speeltijd gering.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Italianen zijn daarentegen op zoek naar een vervanger voor Álvaro Morata. De Spanjaard stond op de nominatie om langer te blijven, maar lijkt niet te mogen vertrekken van Atlético Madrid. Voor Firmino kan de gang naar Turijn een mooie uitkomst bieden, daar hij met Brazilië naar het WK hoopt te gaan. Speeltijd in de Serie A zou voor de aanvaller van Liverpool, die nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, een welkome opsteker zijn. Afgelopen mei sprak hij echter nog de hoop uit langer op Anfield te blijven.

"Ik ben hier heel gelukkig. Ik ben God dankbaar dat ik hier speel voor een geweldige club met geweldige spelers en titels win. Mijn wil is om te blijven", zei hij in gesprek met TNT Sport. Firmino is tot nu toe aan alle drie de wedstrijden in de voorbereiding begonnen. Zowel tegen Crystal Palace, Manchester United als RB Leipzig verscheen hij aan de aftrap. Daarin wist hij het net nog niet te vinden. Afgelopen seizoen kwam hij tot 20 wedstrijden in de Premier League, 16 minder dan een seizoen eerder. Vijf keer was hij trefzeker.