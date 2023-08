Liverpool raakt opnieuw schat aan ervaring kwijt: vijfde routinier vertrekt

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 07:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:09

Fabinho maakt definitief de overstap van Liverpool naar Ittihad Club, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De Saudi's leggen naar verluidt zo'n 47 miljoen euro op tafel voor de 29-jarige middenvelder. Fabinho was zelf al enige tijd akkoord met zijn nieuwe werkgever, maar het was het restant van de deal dat voor oponthoud zorgde. Het hardnekkige gerucht ging dat dat kwam door Fabinho's Franse buldogs, die niet zijn toegestaan in Saudi-Arabië.

The Athletic wist eerder al te melden dat Ittihad Club zo'n 40 miljoen pond (omgerekend zo'n 47 miljoen euro) neertelt voor de diensten van Fabinho. Na het succesvol doorstaan van de medische keuring heeft hij een contract getekend voor drie seizoenen. Liverpool neemt op de clubsite met gepaste trots afscheid van zijn middenvelder. "Iedereen bij Liverpool wil Fabinho bedanken voor al zijn bijdragen aan de successen van de club in de afgelopen vijf jaar."

Fabinho, die in mei 2018 overkwam van AS Monaco, brak al snel na zijn komst door in het elftal van Jürgen Klopp en zou een steunpilaar worden in het aanhoudende succes van the Reds. In zijn eerste seizoen verloor Liverpool slechts één keer in de Premier League, maar liep het desondanks de titel op een haar na mis. Wel werd dat jaar de Champions League gewonnen. In totaal kwam de Braziliaan 219 keer in actie in alle competities.

Fabinho is niet de eerste routinier die de deur achter zich dichttrekt op Anfield. Eerder gingen Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Roberto Firmino (Al-Ahli), Nabi Keïta (Werder Bremen) en James Milner (Brighton & Hove Albion) hem al voor. Fabinho komt bij Ittihad Club een aantal andere routiniers tegen. Eerder maakten Karim Benzema en N'Golo Kanté al de gang naar de kooplustige Saudi's. Nuno Espírito Santo is er de trainer van dienst.