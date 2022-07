Manchester United biedt Ten Hag hulp tijdens gesprek met Cristiano Ronaldo

Dinsdag, 26 juli 2022 om 14:33 • Guy Habets

Cristiano Ronaldo is aangekomen op het trainingscomplex van Manchester United. Daar zal hij met trainer Erik ten Hag gaan praten over zijn toekomst bij the Mancunians. Ook Sir Alex Ferguson is bij het gesprek aanwezig en zal waarschijnlijk wat plooien glad moeten strijken tussen club en speler.

Ronaldo liet de trip van Manchester United naar Azië schieten en gaf familie-omstandigheden op als reden. De echte reden is waarschijnlijk van hele andere aard: de Portugees wil graag vertrekken en hoopte een nieuwe club te kunnen vinden. Dat is nog niet gelukt en Ten Hag liet eerder al optekenen dat hij zijn topspits niet wil verkopen. Dat maakte hij al duidelijk in een gesprek dat een aantal weken geleden al werd gevoerd met Ronaldo. Het vervolggesprek vindt dus dinsdag plaats.

Daar zijn, behalve Ronaldo en Ten Hag, ook zaakwaarnemer Jorge Mendes én Ferguson bij. Op beelden van diverse Engelse media was te zien dat de Schot dinsdag ook aankwam op trainingscomplex Carrington. De voormalig manager van United heeft nog altijd een hele goede band met de Portugese aanvaller en zal door de Engelse club met Ten Hag meegestuurd zijn om de plooien tussen club en speler glad te strijken. Ferguson was vorig jaar al groot voorstander van de komst van Ronaldo en zal hem dus nu ook graag bij zijn club willen houden.

Ronaldo's terugkeer wordt op Old Trafford als een positief teken beschouwd. Bronnen rond de zaak suggereren volgens The Athletic dat het steeds waarschijnlijker wordt dat Ronaldo bij United blijft, maar er is nog steeds geen duidelijkheid over de situatie. De spelers van United kregen maandag vrij nadat ze waren geland vanuit Australië. Dinsdag komt de selectie in Manchester bijeen voor de training voorafgaand aan de laatste twee wedstrijden van het voorseizoen (tegen Atlético Madrid en Rayo Vallecano).