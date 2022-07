Overmars smijt weer met miljoenen en voorziet Van Bommel van verdediger

Donderdag, 21 juli 2022 om 12:21 • Wessel Antes • Laatste update: 13:09

Gastón Ávila tekent spoedig een contract bij Royal Antwerp, zo melden Belgische media donderdagochtend. De twintigjarige Argentijn wordt voor vier miljoen euro overgenomen van Boca Juniors. Marc Overmars krijgt in België veel lof voor zijn daadkracht deze transferperiode. In vorige windows kreeg Antwerp vaak het verwijt pas laat toe te slaan op de transfermarkt.

Ávila sprak de afgelopen maanden al vaak over een transfer naar Europa in de Argentijnse media. Met Antwerp lijkt hij zijn gewenste stap te pakken te hebben. Inmiddels is Ávila geland in Amsterdam en rijdt hij zo snel mogelijk naar Antwerpen voor zijn medische tests en om het contract te ondertekenen. Ávila begon in de jeugd als nummer 10, maar werd gaandeweg omgeschoold tot een centrale verdediger. Op huurbasis bij Rosario Central toonde hij zelfs aan ook als linksback uit de voeten te kunnen.

In Antwerp gaat Ávila een contract ondertekenen tot medio 2027. Bij Boca lag de Argentijn nog vast tot december 2024. Ávila speelde slechts twaalf duels in de hoofdmacht van de Argentijnse grootmacht. Hij speelde vooral veel wedstrijden gedurende zijn huurperiode bij Rosario Central. In 35 officiële wedstrijden kwam hij drie keer tot scoren. Ávila is jeugdinternational bij Argentinië Onder 20. De linkspoot speelde tot dusver vijf jeugdinterlands voor dat elftal.

Met de 4 miljoen euro voor Ávila gaan Overmars zijn transferuitgaven naar een totaalsom van 16,4 miljoen euro. Vincent Janssen was deze transferzomer de duurste aanwinst voor Antwerp met een prijskaartje van 5,5 miljoen euro. Daarnaast werd voormalig Ajacied Toby Alderweireld aangetrokken voor vier miljoen euro. Over Janssen is de Belgische media al erg tevreden. “De Nederlandse spits trof bij zijn debuut op de Bosuil al doel en oogt klaar voor de start van het seizoen. Maar goed ook, want in de Conference League moet het er al 'boenk op' zijn”, zo schrijft Het Nieuwsblad. Antwerp speelt donderdagavond om 19.00 uur thuis tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League.