Paris Saint-Germain verzint huurconstructie en biedt ‘afgeprijsde’ Wijnaldum aan

Zaterdag, 16 juli 2022 om 12:34 • Guy Habets

Georginio Wijnaldum is door Paris Saint-Germain aangeboden aan verschillende clubs in het buitenland. Dat schrijft de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Nicolò Schira. De middenvelder heeft geen toekomst meer in Parijs en dat werd pijnlijk duidelijk toen trainer Christophe Galtier hem niet meenam op trainingskamp.

Voor beide partijen is er dus veel aan gelegen om snel tot een goede oplossing te komen. PSG heeft daartoe actie ondernomen en zou volgens Schira akkoord gaan met een verhuur, waarbij de Parijzenaars nog steeds de helft van het salaris van Wijnaldum betalen. Het totale jaarsalaris van de Oranje-international bedraagt zo'n negen miljoen netto per jaar. Een tussenpersoon heeft Wijnaldum ondertussen al aangeboden bij AC Milan en AS Roma, maar het is niet duidelijk of de twee Italiaanse clubs interesse hebben en de voorgestelde constructie passend vinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een zomerse transfer van Wijnaldum is een zekerheidje geworden. In de loop van het afgelopen seizoen werd steeds duidelijker dat de Nederlander minder aanspraak mocht maken op speelminuten en dat zorgde er ook voor dat Wijnaldum, die voorheen nog reserve-aanvoerder was, zijn plekje bij Oarnje verloor. Afgelopen winter werd de middenvelder al gelinkt aan Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Newcastle United en deze zomer zijn daar dus AS Roma, AC Milan en ook PSV bij gekomen.

Technisch directeur John de Jong van de Eindhovenaren erkende eerder dat PSV het salaris van Wijnaldum niet zou kunnen ophoesten, maar wellicht dat er nog te onderhandelen valt met de Parijzenaars over de verdeling van het salaris. PSG wil maar wat graag van de Nederlander en een deel van zijn honorarium af, aangezien hij op acht spelers na het hoogste salaris van de hele Ligue 1 heeft. Wijnaldum kwam een jaar geleden transfervrij over van Liverpool en tekende een contract voor drie seizoenen, tot medio 2024. Transfermarkt taxeert de middenvelder momenteel op 18 miljoen euro.